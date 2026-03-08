Israel promete que impedirá la elección del sucesor de Jamenei

Vigilia por el ayatolá Jamenei en Washington, a 6 de marzo de 2026 - Europa Press/Contacto/Xavier Diaz

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha avisado este domingo que hará todo lo que esté en su mano para impedir la elección de un sucesor del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, muerto la semana pasada en Teherán durante un ataque conjunto con Estados Unidos.

La Asamblea de Expertos es el órgano que tiene la misión de elegir al sucesor del ayatolá. Medios oficiales iraníes avanzaban el sábado que la mayoría de sus integrantes ya habían acordado el nombre de su sustituto y tenían previsto reunirse pronto en la ciudad santa de Qom para anunciar al elegido, como muy pronto este mismo domingo, aunque no hay información confirmada sobre este extremo.

En respuesta, el Ejército israelí ha avisado que "el largo brazo del Estado de Israel seguirá persiguiendo al Califa y a cualquiera que intente nombrarlo", según ha hecho saber su portavoz en árabe, Avichai Adraee, en un mensaje en redes sociales.

En el mensaje, el portavoz militar avisa "a todos aquellos que tengan previsto participar en la sesión para elegir al califa: no dudaremos en atacaros también a vosotros".

Las quinielas a la sucesión de Jamenei incluyen, entre otros, a su hijo Mojtaba, a sus asesores Asghar Hijazi, Ali Lariyani o Sadiq Larijani, así como a Hasan Jomeini, el nieto del fundador de la República Islámica, Ruholá Jomeini.