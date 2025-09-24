Israel propone a la flotilla descargar la ayuda para Gaza en países vecinos en vez de en puertos israelíes

Un barco de la Global Sumud Flotilla que se dirige hacia la Franja de Gaza - Hasan Mrad/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores israelí ha propuesto este miércoles a los barcos de la Global Sumud Flotilla que navegan por aguas del mar Mediterráneo descargar la ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza en países vecinos en vez de en puertos israelíes.

"Tenemos otra propuesta para la flotilla Hamás-Sumud: si no se trata de una provocación ni de servir a Hamás, son más que bienvenidos a descargar cualquier ayuda en cualquier puerto de un país cercano fuera de Israel desde donde pueda ser transferida pacíficamente a Gaza", ha indicado en redes sociales.

En este sentido, la cartera de Exteriores de Israel ha vuelto a recordar que Israel "no permitirá que ningún buque entre en una zona de combate activa ni permitirá la violación de un bloqueo naval legal". "¿Se trata de ayuda o de provocación?", ha agregado.

La flotilla había rechazado la propuesta de Israel de atracar y transferir la ayuda humanitaria desde el puerto de Ascalón, en Israel, tras lo que el Gobierno israelí afirmó que esta postura refleja que su misión no es ayudar al pueblo de Gaza, sino "servir" al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Global Sumud Flotilla --que ya sufrió dos ataques con drones contra sendos barcos cuando estaban atracados en Túnez-- ha reclamado este mismo miércoles "escolta marítima y observadores diplomáticos" a los países de Naciones Unidas en respuesta a la "escalada alarmantemente peligrosa" por parte de Israel.

En concreto, la flotilla ha afirmado que se han producido explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados" sobre múltiples embarcaciones de la misión. Previamente, había denunciado la detección de drones, objetos lanzados, explosiones e interferencias en las comunicaciones en lo que ha calificado como unas "operaciones psicológicas" e intimidatorias.