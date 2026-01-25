Israel prorroga 90 días más la prohibición de la cadena de televisión Al Yazira

Archivo - Fotografía de la periodista Shirín Abú Aklé en la sede de Al Yazira en Bagdad - Ameer Al-Mohammedawi/dpa - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha prorrogado otros 90 días la prohibición de emisión de la cadena de televisión panárabe Al Yazira en Israel y también en los territorios palestinos ocupados alegando la defensa de la "seguridad del Estado".

La prórroga ha sido remitida por Israel a los abogados de la televisión qatarí y en la misma se decreta el cierre de sus sedes en Israel. Además prohíbe prestar servicios a la cadena y publicar su contenido a través de otras plataformas, como YouTube. Asimismo obliga a las empresas de Internet a bloquear el acceso a las páginas web de Al Yazira.

La decisión se ha comunicado nueve días después de una notificación oficial a Al Yazira en la que se especifica que las fuerzas de seguridad y el Ejército israelíes consideran que la cadena sigue suponiendo un perjuicio para la seguridad del Estado.

El corresponsal jefe de Al Yazira en ISrael, Walid al Omari, ha resaltado que la nueva prórroga es de 90 días, en lugar de los 60 días recogidos en las anteriores. La prohibición, ha recordado, está en vigor desde mayo de 2024, tras la aprobación de la conocida como Ley Al Yazira.

En septiembre fueron asaltadas las oficinas de Al Yazira en Ramala, en Cisjordania, con una orden militar y fue confiscado todo el equipo y la documentación.