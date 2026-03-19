Israel reabre el paso de Rafá para el tránsito de personas en ambas direcciones

Grupo de primeros evacuados de la Franja de Gaza tras la reapertura del paso de Rafá. - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, se ha reabierto este jueves, siguiendo el anuncio de las autoridades militares israelíes del pasado domingo en el que anunciaron una reapertura "limitada" tras cerrar la frontera debido a la guerra en Irán.

"En coordinación con Egipto, el paso fronterizo de Rafá se ha abierto hoy jueves para el tránsito de personas en ambas direcciones", han confirmado desde el Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT) a Europa Press.

Se prevé que el cruce funcione conforme al mecanismo implantado antes de su cierre. Así, la salida y entrada de habitantes del enclave palestino se realizan en coordinación con Egipto, previa aprobación de Israel, y bajo supervisión de la misión de la Unión Europea.

Por su parte, el diario palestino 'Filastín' ha informado de que un primer grupo de gazatíes heridos, conformado de ocho heridos y 17 acompañantes, han podido cruzar el puesto fronterizo de Rafá tras la reapertura.

La prioridad en la evacuación de la Franja de Gaza está puesta en pacientes graves y heridos. Según el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), unos 20.000 pacientes esperan evacuación.