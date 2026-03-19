Mueren cuatro palestinos en nuevos bombardeos de Israel contra el norte de la Franja de Gaza

Archivo - Columna de humo tras un bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro palestinos han muerto este jueves en nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', los cuatro han fallecido en dos ataques contra los barrios de Al Tufá y Al Zeitun, en la ciudad de Gaza, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre estos nuevos bombardeos.

Por contra, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado durante la jornada la muerte de un "comandante de la Inteligencia militar" de Hamás en un ataque perpetrado el miércoles en Jan Yunis. Así, ha dicho que el sospechoso, identificado como Muhamad abú Sahla, "participó en la planificación de la masacre del 7 de octubre", en referencia a los ataques lanzados en ese día de 2023.

"Abú Sahla actuó además recientemente en violación del acuerdo para restaurar las capacidades de la organización en la Franja y planear ataques terroristas contra las tropas de las FDI que operan en Gaza y el Estado de Israel", ha estacado, al tiempo que ha recalcado que "el terrorista fue atacado con precisión para eliminar una amenaza inmediata".

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 677 muertos y 1.1813 heridos, mientras que 756 cadáveres han sido recuperados en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes. Durante las últimas 24 horas se han confirmado cuatro fallecidos.

Por otra parte, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.253 "mártires" y 171.912 heridos, si bien ha reiterado que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles, por lo que la cifra sería superior.