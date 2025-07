Israel sostiene que el bombardeo sobre Siria es una "clara advertencia al régimen sirio"

Archivo - Imagen de archivo de un ataque con drones israelíes en Sueida, en el sur de Siria - Europa Press/Contacto/string - Archivo

Damasco reitera "su llamamiento a todos los Estados y organizaciones para que respeten la soberanía" del país

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha sostenido este lunes que el bombardeo perpetrado esta mañana contra tanques y vehículos blindados en la provincia siria de Sueida es una "clara advertencia al régimen sirio", al que ha pedido que proteja a la minoría drusa del país tras los enfrentamientos que han dejado decenas de muertos en la región.

"No permitiremos que se dañe a los drusos en Siria. Israel no se quedará de brazos cruzados", ha señalado el titular de la cartera ministerial a través de un comunicado recogido por el periódico 'The Times of Israel'.

Al mismo tiempo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos ha informado de que se han producido nuevos ataques aéreos contra vehículos militares ubicados en las proximidades de Al Mazra y Kanaker, ambas localidades en la provincia de Sueida.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Siria ha "reiterado su llamamiento a todos los Estados y organizaciones para que respeten la soberanía" del país y "se abstengan de apoyar a cualquier movimiento rebelde separatista", según reza un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que promete "seguir protegiendo a la comunidad drusa".

Asimismo, ha mostrado su "profundo pesar y preocupación por la peligrosa escalada de violencia" tras el estallido de enfrentamientos armados que "sembraron el pánico y el caos entre residentes", indicando que "este incidente ha confirmado la presencia de grupos organizados que buscan arrastrar a la gobernación a un peligroso caos de seguridad".

"Mientras las autoridades competentes trabajaban para contener la tensión y la discordia, las fuerzas de seguridad sirias, en el cumplimiento de su deber de proteger vidas y bienes, fueron víctimas de robos a mano armada y secuestros", ha denunciado la cartera diplomática siria, que ha acusado a los grupos de "impedir que las instituciones estatales cumplan su función".

Por último, ha pedido "prudencia y moderación", mientras que ha "instado a todas las partes locales a actuar con sensatez, cesar de inmediato todos los actos de violencia y cesar el suministro ilegal de armas". "También insta a negar esta oportunidad a quienes pretenden desmantelar el tejido nacional sirio y sembrar la discordia y división", ha agregado.

Las autoridades instauradas tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS) han hecho frente a diversos problemas de seguridad, algunos de ellos de tinte sectario, pese a las promesas del nuevo presidente de transición y antiguo líder de HTS, Ahmed al Shara --antes conocido como Abú Mohamed al Golani--, para estabilizar la situación.