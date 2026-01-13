Israel se suma a EEUU y "corta todo contacto" con varias agencias de la ONU y organizaciones internacionales

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar - Europa Press/Contacto/Luiz Rampelotto/Europanewswi

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este martes que ha decidido "cortar inmediatamente todo contacto" con varias agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales, después de que la semana pasada la Administración de Donald Trump tomara una medida similar, alegando que dichas entidades actúan contra los intereses del país norteamericano.

"Tras un análisis y debate tras la retirada de Estados Unidos de decenas de organizaciones internacionales, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, ha decidido que Israel cortará inmediatamente todo contacto con las siguiente agencias de la ONU y organizaciones internacionales", ha informado su cartera ministerial a través de su perfil en la red social X.

Además, ha ordenado examinar "de inmediato, en consulta con los ministerios pertinentes, cuando sea necesario, la cooperación continua entre Israel y otras organizaciones". Así, ha aclarado que tomará "nuevas decisiones tras un análisis exhaustivo y un debate adicional".

Saar ha indicado que las entidades de la ONU afectadas son la oficina para los niños en los conflictos armados, ONU Mujeres, la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (ESCWA), la Alianza de Civilizaciones --fundada por Turquía y España--, ONU Energía y el Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo.