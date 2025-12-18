Israel suministrará gas a Egipto en su "mayor acuerdo de gas en la historia"

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Haim Zach/GPO/dpa - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles un acuerdo por el que suministrará gas a Egipto con la participación de la empresa estadounidense Chevron en el que sería "el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel", según su primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha cifrado el valor del mismo en 112.000 millones de shékels (29.500 millones de euros).

"Estimados ciudadanos de Israel, hoy he aprobado el mayor acuerdo de gas en la historia de Israel. El alcance del acuerdo asciende a 112 mil millones de shékels (29.500 millones de euros). De esta cantidad, 58 mil millones de shékels (15.280 millones de euros) se destinarán al tesoro estatal", ha declarado el mandatario, según ha recogido su propia oficina en un comunicado.

Se trata, según ha apuntado, de un acuerdo con la empresa estadounidense Chevron que involucra a socios israelíes, "quienes suministrarán gas a Egipto". "Aprobé el acuerdo después de garantizar nuestros intereses de seguridad y otros intereses vitales que no detallaré aquí", ha apuntado, centrando su énfasis en que "fortalece enormemente la posición de Israel como potencia energética regional y contribuye a la estabilidad" Oriente Próximo.

Asimismo, el dirigente israelí ha defendido que "extraer el gas de las profundidades del mar ha sido una gran bendición para el Estado de Israel" y es, además, "una de las razones por las que nuestra economía se ubicó en el tercer puesto entre las mejores del mundo".

Como parte de los términos acordados, durante los cuatro primeros años, ha explicado, las arcas israelíes recibirán 500 millones de shékels (cerca de 132 millones de euros), mientras las empresas invierten "enormes sumas en el desarrollo de infraestructura". "Posteriormente, esta cantidad comenzará a aumentar y, en pocos años, alcanzará los 6 mil millones de shékels (1.580 millones de euros) anuales para el tesoro estatal", ha indicado Netanyahu.

En el evento ha participado también el ministro de Energía, Eli Cohen, quien ha reiterado la magnitud del anuncio y ha destacado que coloca al país "como potencia energética regional y un líder en el que confían" sus vecinos.

"La aprobación del acuerdo se produce tras varios meses de intensas negociaciones, y solo después de haber asegurado la seguridad y los intereses económicos de Israel", ha subrayado en la misma línea que el mandatario, antes de destacar que "creará empleo y fortalecerá la economía", además de que "mejorará el precio del gas en el mercado" interior.

Egipto ha adquirido grandes volúmenes de gas natural licuado desde que se convirtió en importador neto de gas en 2024 ante el aumento de la demanda interna y la disminución de la producción de sus propios yacimientos. El acuerdo con Israel podría llevar al país norteafricano a importar menos gas natural licuado en el futuro.