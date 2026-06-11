Israel veta la entrada al país a una periodista francesa por apoyar presuntamente a Hamás

Archivo - El ministro para la Diáspora y el Antisemitismo de Israel, Amichai Chikli. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos de la Diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha informado este jueves de que se ha vetado la entrada al país a la periodista francesa Alice Froussard, por su presunto apoyo al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), al que las autoridades israelíes consideran una organización terrorista.

"Me complace anunciar en este momento que Alice Froussard, una periodista francesa que apoyo a Hamás y que dice que la masacre del 7 de octubre debe abordarse en su contexto está volviendo a París desde el Aeropuerto de Ben Gurión", ha afirmado en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha explicado, que al igual que otras personas, como Linda Sarsour, activista estadounidense de origen palestino, "ahora ha podido aprender también que el Estado de Israel ya no tiene paciencia con los seguidores de Hamás y todos aquellos que apoyan las sanciones y los boicots". "Buen viaje", ha añadido.

La Asociación de Prensa Extranjera de Israel ha calificado estas acusaciones de "indignantes" y ha aclarado que la periodista trabajó durante muchos años para las emisoras de radio francesas RFI y Radio France en Israel, así como en los Territorios Palestinos.

"Este no es el primer caso en el que el gobierno israelí decide que la cobertura periodística es parcial", ha indicado la asociación en un comunicado en el que ha instado a las autoridades de Israel a "revocar de forma inmediata" esta decisión y cumplir "su compromiso con la libertad de prensa".

La emisora francesa RFI ha mostrado también su indignación y ha acusado a Israel de restringir la libertad de prensa. Tal y como ha manifestado, la periodista contaba con el visado de prensa y el permiso de viaje necesarios para trabajar en Cisjordania y no ha recibido explicación pertinente alguna al respecto.