Israel aprueba un nuevo paquete de más de 1.000 millones de euros en apoyo a las comunidades del norte

Archivo - Imagende archivo de una ciudad del norte de Israel. - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha aprobado este jueves un plan de desarrollo adicional valorado en unos 4.000 millones de shékel (unos 1.000 millones de euros) para mejorar la seguridad en las comunidades situadas en el norte, que se encuentran en la "primera línea de frente" y que hacen frontera con Líbano.

Esta cuantía se suma a la cifra prevista anteriormente para incrementar las medidas de defensa en ciudades como Safed, Acre, Nazaret Illit, Nazaret, Afula y Tiberíades, entre otras, según un comunicado de la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, que propuso el plan junto al ministro de Finanzas, el ultraderechista Bezalel Smotrich.

"La decisión aprobada hoy constituye una continuación directa y un paso complementario a la decisión gubernamental aprobada la semana pasada para las comunidades en primera línea de frente", recoge el texto, que apunta a que la cuantía total asciende ya a 22.000 millones de shékel (6.444 millones de euros).

"El propósito de esta decisión es brindar a los residentes de las ciudades, pueblos y aldeas de Galilea un marco integral de soluciones para atraer nuevos residentes. Estas soluciones se centrarán en los ámbitos de la educación, la salud, la seguridad personal y los centros de resiliencia", ha apuntado.

Así, el documento especifica que el objetivo es "fortalecer estas localidades y transformarlas en puntos de influencia con un amplio impacto positivo en todas las comunidades del norte y las zonas circundantes".

Netanyahu ha aplaudido la medida y ha manifestado que, "mediante un esfuerzo conjunto, se está brindando un paquete integral a las ciudades principales, (...) con un gran impulso y un poderoso refuerzo que impulsará el dinamismo y el desarrollo". "Esta es nuestra visión. Todos comprenden que esta es una misión nacional sagrada de la más alta prioridad", ha declarado.

"Galilea es parte integral de nuestra patria y la debemos proteger y desarrollar. Lo que hicimos en el sur, lo haremos en el norte; restauraremos la seguridad en el norte y prosperará más que nunca", ha sostenido, antes de recalcar que el país está en "lucha constante" por esta zona.

Además, ha afirmado que Israel "está atacando duramente a Hezbolá, eliminando a cientos de terroristas cada semana". "Tenemos otros desafíos; uno en particular son los drones. Estamos trabajando en ello. Restableceremos la seguridad en el norte y la crearemos allí, tal como lo hicimos en el sur. No nos creyeron cuando dijimos que el sur se recuperaría y prosperaría", ha añadido.

"Impulsaremos una renovación urbana integral en los sectores de negocios, transporte, infraestructura, salud y educación, basándonos en sus recomendaciones. Queremos brindarles, tal como dijo el ministro de Finanzas, las herramientas necesarias, porque ustedes son quienes lideran el proyecto. Sabrán cómo aprovechar al máximo estos recursos", ha afirmado aludiendo a la población local.

Por su parte, Smotrich ha defendido que se está "construyendo un futuro nuevo y prometedor". "Esta enorme inversión (...) está diseñada para convertir Galilea en un motor de crecimiento nacional, con empleos de alta calidad, servicios avanzados e infraestructura que atraerán a nuevas familias para que se establezcan, crezcan y prosperen aquí", ha zanjado.