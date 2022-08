Israelíes y palestinos se culpan mutuamente de la muerte de cuatro niños en una explosión en Gaza

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades israelíes y palestinas han cruzado acusaciones este sábado por la muerte de cinco personas, incluidos cuatro niños, en una explosión ocurrida en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza.

Fuentes militares israelíes citadas por la prensa hebrea han asegurado que no son responsables de ningún ataque en esa zona en el momento de la explosión e incluso aseguran tener datos de radar que constatan el lanzamiento del proyectil que impactó en el lugar.

"Tenemos vídeos que demuestran más allá de cualquier sombra de duda que no es un ataque israelí. Se ha demostrado inequívocamente que es un lanzamiento fallido de un cohete de Yihad Islámica", ha apuntado otra fuente citada por 'The Times of Israel'.

Sin embargo, fuentes palestinas señalan a Israel por el ataque y la agencia de noticias palestina WAFA asegura incluso que fueron dos misiles lanzados por aviones de combate israelíes los que causaron la masacre.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ha informado de que son ya 24 los muertos y 203 los heridos en los dos días de ofensiva israelí, incluidos seis niños.

Por otra parte, las Fuerzas Armadas israelíes han informado de la muerte el viernes de otro dirigente de Yihad Islámica en un ataque aéreo en el sur de la Franja de Gaza.

Se trataría de Jaled Mansur, muerto en la ciudad de Rafá, quien sería el máximo comandante para el sur del enclave y equivalente al comandante en el norte Taisir Yabari.

Con esta muerte, el jefe de la Dirección de Operaciones de las Fuerzas Armadas israelíes, el general Oded Basiuk, ha indicado que según "toda la información disponible" han acabado con toda la dirigencia de Yihad Islámica.

"Esta organización ha intentado perpetrar un ataque mortal contra los ciudadanos israelíes y contra los soldados del Ejército israelí lanzando misiles guiados anticarro para matar civiles y militares", ha apuntado Basiuk en rueda de prensa.

"Hemos atacado y frustrado la cadena que iba a ejecutar este ataque", ha destacado. "La dirección al completo del brazo militar de Yihad Islámica en Gaza ha sido alcanzada", ha remachado.