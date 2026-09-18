Italia "activa" a su Marina Militar para garantizar el paso de los buques italianos por el estrecho de Bab el Mandeb

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, en el encuentro Risorsa Mare 2026, organizado por el laboratorio de ideas Ambrosetti - MINISTERIO DE DEFENSA DE ITALIA EN X

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Italia, Guido Crosetto, ha anunciado la decisión conjunta con el Ejército de "activar la Marina Militar para garantizar el tránsito seguro de los buques italianos" por el estrecho de Bab el Mandeb a fin de proteger "la seguridad económica, energética, digital y de las comunicaciones" italianas ante lo que ha descrito como una "difícil situación" en velada alusión a los recientes avances de las milicias rebeldes hutíes hacia la costa suroccidental de Yemen.

"Ante la difícil situación que se está repitiendo en el estrecho de Bab el Mandeb, que se suma a la crisis de Ormuz y a las consecuencias económicas de las numerosas tensiones internacionales, he decidido, junto al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, Luciano Portolano, activar la Marina Militar para preparar lo necesario y garantizar el tránsito seguro de los buques italianos", ha anunciado Crosetto en el encuentro Risorsa Mare 2026, organizado por el laboratorio de ideas Ambrosetti.

El jefe de Defensa ha basado su decisión en una posible interrupción del tráfico marítimo por Bab el Mandeb, alegando que, "cuando una ruta marítima se interrumpe, las mercancías llegan con retraso, los costes aumentan y suben los precios para familias y empresas". "Cada crisis económica golpea especialmente a las personas más vulnerables, poniendo en riesgo la cohesión social y la estabilidad del país", ha aseverado.

En este sentido, ha argumentado que "defender la libertad de navegación significa, por tanto, proteger nuestros suministros, el trabajo de las empresas, el poder adquisitivo de las familias y la capacidad de Italia para generar riqueza".

"No se trata solo de la protección física del territorio frente a posibles amenazas, sino también de la seguridad económica, energética, digital y de las comunicaciones", ha defendido Crosetto, afirmando que "se puede golpear a una nación no solo con bombas, sino también comprometiendo su economía, su cohesión social y la confianza de los ciudadanos en las instituciones".

El anuncio ha llegado el mismo día en el que un buque cisterna ha informado a la Armada británica "de que una embarcación ligera lo persiguió e intentó interceptarlo", según ha informado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), en plenas hostilidades entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí y los hutíes, que en las últimas semanas se han hecho con el control de localidades estratégicas en torno al estrecho de Bab el Mandeb.