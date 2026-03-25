Italia acuerda reforzar su cooperación con Argelia para fortalecer el suministro de gas

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto al presidente argelino Abdelmayid Tebune - Europa Press/Contacto/Filippo Attili - Uff Stampa

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado este miércoles durante una visita oficial a Argel que ha acordado con Argelia reforzar su cooperación para fortalecer el suministro de gas.

"Hemos decidido reforzar nuestra sólida cooperación. Esta colaboración también involucra a nuestros líderes nacionales, ENI y Sonatrach, que trabajan en nuevos frentes como shale gas (gas de lutita) o la exploración en alta mar. Esto permitirá, sin duda, fortalecer a largo plazo el suministro de gas desde Argelia a Italia", ha expresado durante una rueda de prensa junto al presidente argelino, Abdelmayid Tebune.

La primera ministra ha recordado que Argelia es un socio estratégico para el país europeo. "Creo que puedo afirmar hoy que la relación entre nuestras naciones nunca ha sido tan sólida. Estoy convencida de que la cooperación entre Italia y Argelia puede convertirse cada vez más en un modelo a seguir", ha argüido.

Por otro lado, ambos líderes han dialogado durante su reunión sobre cuestiones migratorias, coincidiendo en que la prioridad común es "combatir las redes criminales que trafican con personas y fomentan la inseguridad en el mar Mediterráneo".

"Quiero expresar mi agradecimiento al presidente y a su gobierno porque, si hemos logrado reducir los desembarcos ilegales y las tragedias marítimas en los últimos años, se lo debemos en parte a la sólida cooperación con Argelia", ha destacado la primera ministra.

Durante su encuentro bilateral en Argel, también han abordado temas clave de actualidad, como la guerra en Irán o la situación en la Franja de Gaza, así como las relaciones con Libia, con la que Argelia comparte casi 1.000 kilómetros de frontera.

Argelia es el principal proveedor de gas natural de Italia. En 2025, las importaciones alcanzaron aproximadamente los 20.100 millones de metros cúbicos. Asimismo, es un importante socio comercial, con un volumen de comercio entre las partes que alcanzó los 12.900 millones de euros en 2025 y una inversión directa italiana en Argelia que ascendió a 8.500 millones de euros.