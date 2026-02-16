Italia afirma estar preparada para contribuir al "entrenamiento de nuevas fuerzas policiales" en Gaza

Archivo - El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani. - Mauro Scrobogna/LaPresse via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han afirmado este lunes que están preparadas para contribuir al "entrenamiento de nuevas fueras policiales" en la Franja de Gaza y "otros territorios palestinos", de acuerdo con el plan de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha señalado durante una rueda de prensa que Roma "está lista para entrenar a una nueva fuerza policial en Gaza, así como una fuerza palestina", según informaciones recogidas por el diario 'L'Espresso'.

Así, ha aclarado que Italia "lleva mucho tiempo ofreciendo ayuda a Gaza y seguirá haciéndolo". "Estamos entre los países que más ha dado de todo el mundo", ha manifestado el ministro, que ha explicado que "están dispuestos a reforzar a los Carabineros en Rafá", donde han sido enviados para participar en la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea tras la apertura del paso.

"Tampoco hay nada raro en participar en la Junta de Paz. Queremos ser protagonistas pero como observadores, como lo hará la Comisión Europea", ha apuntado, antes de confirmar que están dispuestos a "participar en la iniciativa" del presidente estadounidense, Donald Trump.

El propio Trump aseguró el domingo que los líderes participantes de su Junta de la Paz para Gaza han conseguido recabar ya más de 5.000 millones de dólares (más de 4.200 millones de euros) que destinarán a la reconstrucción del enclave palestino en un futuro de posguerra con Israel.

La junta está respaldada por una resolución de Naciones Unidas pero la Unión Europea ha expresado serias dudas sobre si se ajusta por completo a lo estipulado, como apuntó el viernes la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, en concreto sobre su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de Naciones Unidas. Además, existe el temor subyacente de que Trump quiere convertir a esta junta en un órgano sustitutivo de Naciones Unidas en todo lo que se refiere al enclave.