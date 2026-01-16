Italia y Japón piden acabar con la "coacción comercial" y reforzar las cadenas de suministro de minerales críticos

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, junto a su homóloga japonesa, Sanae Takaichi. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ministras de Italia y Japón, Giorgia Meloni y Sanae Takaichi, respectivamente, han pedido este viernes acabar con "toda forma de coacción comercial" y criticado la imposición de barreras comerciales, en alusiones a la política económica de países como China y Estados Unidos.

Durante un encuentro en Tokio en la visita de la mandataria italiana a Japón, las dos jefas de Gobierno han mostrado su "grave preocupación" ante el incremento de estos gravámenes y las "restricciones a la exportación que interrumpen cadenas de suministro globales", al tiempo que han aprovechado para lamentar el uso de "prácticas injustas" por parte de terceros.

Así, han abordado restricciones que son "capaces de entorpecer las cadenas de suministro a nivel global y crear distorsiones en el mercado", según han indicado en un comunicado conjunto en el que han subrayado la importancia de "garantizar un orden económico libre y justo, así como una seguridad económica".

Es por ello que se han comprometido a "colaborar en materia de seguridad económica y resiliencia (...), apoyarse mutuamente y fortalecer sus cadenas de suministro, incluso a través de sus sistemas industriales, además de mejorar la cooperación en materia de materias primas esenciales", tal y como recoge el texto.

Las dirigentes, que han mostrado buena sintonía personal, han apostado por alcanzar una "asociación estratégica especial" entre Italia y Japón para impulsar sus relaciones en "todos los sectores", también el tecnológico.

"Mientras la comunidad internacional se enfrenta una crisis compleja y el entorno estratégico que rodea a la región del Indo-Pacífico se ha vuelto severo, la estrecha colaboración entre países con ideas afines se ha vuelto más importante que nunca", ha indicado por su parte Takaichi durante una rueda de prensa conjunta tras el encuentro.

En este sentido, ha manifestado que ambos países, miembros del G7, también "trabajarán juntos para asegurar el suministro de gas natural licuado en caso de emergencia", mientras que Meloni ha insistido en la importancia de proteger las cadenas de suministro en lo referente a los minerales críticos y ha abogado por la "difersificación" de proveedores.