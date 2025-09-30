Italia lanza un "último llamamiento" a la flotilla para que no avance hacia Gaza tras el plan de Trump

MADRID 30 Sep. (EUROPAL PRESS) -

El Gobierno de Italia ha lanzado este martes un "último llamamiento" a la Global Sumud Flotilla para que interrumpa su navegación hacia la Franja de Gaza y acate alguna de las "soluciones alternativas" propuestas por Israel, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado un plan de paz de 20 puntos.

Así lo ha planteado el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, que espera que dicho plan pueda brindar solución a los "numerosos problemas" sobre el terreno, lo que implicaría que "no habría necesidad" de "entrar en contacto" con el bloqueo naval que Israel mantiene sobre la Franja, "corriendo riesgos" que ya no estarían justificados.

El Gobierno de Giorgia Meloni, que ha desplegado dos buques de militares para una potencial misión de rescate, ha abogado en sus sucesivas declaraciones por que la flotilla atraque en puertos alternativos para desplegar la ayuda y Crosetto ha incidido en su comunicado en la posibilidad de entregarla al Patriarcado Latino en Jerusalén, informa la agencia AdnKronos.

El ministro ha deslizado también que "si el fin último" de la flotilla fuese "obtener una reacción israelí", las autoridades italianas seguirían trabajando para que "los eventos sucesivos" se gestionen "sin violencia y con el menor riesgo posible para todos", en aparente alusión a una interceptación de los barcos.

Crosetto ha admitido que la ayuda humanitaria que autoriza Israel actualmente para Gaza "es insuficiente en comparación con las dramáticas necesidades" de la población gazatí, por lo que espera que si hay una "tregua" gracias al plan de Trump puedan abrirse también "vías nuevas y antiguas para aliviar el sufrimiento".