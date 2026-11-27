Archivo - El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro durante una comparecencia ante la prensa en Brasilia (archivo) - Valter Campanato/Agencia Brazil/ DPA - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha experimentado en los últimos días una "mejoría clínica", si bien tiene que seguir ingresado en una unidad de cuidados intensivos, tras ser ingresado la semana pasada por complicaciones intestinales, según el último parte médico publicado por el hospital DF Star de la capital, Brasilia.

El centro ha apuntado en un comunicado compartido por la esposa de Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, que el exmandatario "ha presentado una mejoría clínica, a nivel de pruebas de laboratorio y radiología", si bien ha recalcado que sigue en la UCI "con diagnóstico de oclusión intestinal y bronconeumonía".

"Se ha iniciado la alimentación por vía oral, con buena tolerancia hasta el momento", ha especificado, antes de agregar que Bolsonaro "deberá continuar con tratamiento, incluyendo antibioticoterapia". "Por ahora, no hay previsión de alta hospitalaria", ha remachado.

Por su parte, la ex primera dama ha destacado en redes sociales que el jueves fue "un día mucho mejor" y que el antiguo mandatario "está más animado". "Salió de la habitación, hizo fisioterapia y pasó bastante tiempo sentado en el pasillo, que tiene vista al jardín de invierno", ha detallado.

"Le cerraron la sonda y ya le dieron gelatina. ¡Gloria a Dios por eso!", ha apuntado Michelle Bolsonaro, quien ha subrayado que su esposo "superará también esta situación", después de su nuevo ingreso el 20 de noviembre por fuertes dolores abdominales derivados del intento de asesinato del que fue objeto en 2018.

Bolsonaro cumple una pena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en el marco de los asaltos registrados en enero de 2023 por parte de miles de sus seguidores tras la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Comenzó a cumplir la pena en noviembre de 2025 y desde el 24 de marzo está en prisión domiciliaria por motivos humanitarios.