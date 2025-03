Jamenei afirma que volver a negociar con EEUU un acuerdo nuclear "solo acarreará sanciones más duras"

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei. - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el gran ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado este miércoles que volver a negociar un posible acuerdo nuclear con el Gobierno de Estados Unidos "solo acarreará sanciones más duras" contra Teherán, por lo que ha descrito los últimos movimientos de Washington como una "decepción".

En este sentido, ha acusado a las autoridades estadounidenses de buscar culpabilizar a Irán. "Lo que buscan es decir que están dispuestos a negociar y que somos nosotros los que no queremos. ¿Por qué no estamos dispuestos a hacerlo? Porque lo hicimos durante años y esta misma persona echó todo por la borda", ha aseverado.

Así se ha referido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que decidió retirarse del acuerdo nuclear en 2018 de forma unilateral e impuso en su lugar una batería de sanciones contra el país. Estas restricciones llevaron a Irán a reducir sus compromisos con el pacto hasta la vuelta de Washington al cumplimiento de sus cláusulas.

"¿Qué clase de negociación vamos a tener si sabemos que no va a funcionar? Esto no llevará a una retirada de las sanciones, solo agravará las cosas. Ahora tenemos capacidades que no teníamos el año pasado", ha puntualizado, según informaciones recogidas por la agencia iraní de noticias IRNA.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el país cuenta ahora con "fortalezas y capacidades" con las que antes no contaba y ha manifestado que "Irán es el único país que hace frente a los matones mundiales de hoy en día".

Esta misma semana, el propio ayatolá avisó de que el país no aceptaría ningún tipo de política de intimidación en las negociaciones con la comunidad internacional. "Tal insistencia no tienen como objetivo resolver problemas: lo que quieren es dominar e imponer sus expectativas; expectativas que, de manera tajante, Irán no va a aceptar", expresó.

Durante el primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, el magnate retiró de forma unilateral a Estados Unidos del histórico acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015.

Posteriormente, en enero del año 2020, Estados Unidos perpetró un bombardeo contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad, en el que mató al entonces jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, Qasem Soleimani, y del 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--, Abú Mahdi al Muhandis.