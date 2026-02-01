Jamenei avisa a EEUU que un nuevo ataque contra Irán desatará una guerra regional

El ayatolá Alí Jamenei - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha avisado a Estados Unidos este domingo que si decide atacar de nuevo a su país desatará, esta vez, un conflicto regional y quitado hierro a la amenaza militar norteamericana que se cierne sobre el país: "Nada nuevo".

"Por supuesto, los estadounidenses deben saber que si inician una guerra, esta vez será una guerra regional", ha avisado el ayatolá Jamenei en su segunda aparición pública de este fin de semana y en respuesta a las declaraciones cada vez más rotundas del presidente estadounidense Donald Trump.

De hecho, hace solo unas horas, Trump confirmaba que seguía sin descartar un ataque sobre Teherán a la vez que ha presumido de que "barcos muy grandes y potentes que se dirigen en" dirección a Irán, aunque mantenía la puerta abierta a negociaciones de última hora siempre y cuando la república islámica renunciara definitivamente a su programa nuclear, seriamente afectado tras los ataques conjuntos de EEUU e Israel el año pasado.

"Nosotros no queremos atacar a ningún país", ha respondido Jamenei, "pero la nación iraní dará un fuerte golpe contra cualquiera que la ataque y la acose". El ayatolá, además, ha querido restar importancia a la amenaza militar de EEUU: "El hecho de que a veces hablen de guerra y de aviones y barcos, etc., no es nada nuevo".

Jamenei, por último, ha vuelto a describir los gravísimos disturbios que han sacudido el país desde el año pasado como un "acto de sedición" instigado por potencias extranjeras que han utilizado la crisis económica que atraviesa Irán para intentar propinar un golpe letal al estamento clerical.

"Esta reciente sedición ha sido como un golpe de Estado", ha manifestado Jamenei antes de asegurad que el levantamiento "ha sido reprimido".

"Su objetivo era destruir centros sensibles y eficaces de la administración del país, y por ello atacaron a la policía, centros gubernamentales, centros de la Guardia Revolucionaria, bancos y mezquitas, y quemaron el Corán. Como digo, fue como un golpe de Estado", ha indicado.