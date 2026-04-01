Jamenei confirma el apoyo a Hezbolá y reivindica su "liderazgo" en la "resistencia" a Israel

Archivo - Manifestantes portan banderas libanesas, palestinas y de Hezbolá durante una manifestación en la capital de Líbano, Beirut, en apoyo al pueblo palestino ante los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha aplaudido este miércoles en una carta al secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qassem, el liderazgo de la organización en la "resistencia" ante Israel insistiendo en que su política continuará siendo la de apoyar al grupo libanés.

En una misiva a Qassem, que ha jurado lealtad al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei señala que los planes de Teherán siguen pasando por apoyar a la milicia libanesa y recalca su papel de Hezbolá en el marco de la "resistencia contra el enemigo sionista y estadounidense".

"Reitero que la política de la República Islámica de Irán, firme siguiendo los pasos del difunto Inam y del líder mártir, se basa en continuar apoyando la resistencia contra el enemigo sionista y estadounidense", ha indicado la carta, que recoge la agencia iraní ISNA, y explicita el apoyo continuado de Teherán a la milicia libanesa.

Así, el nuevo líder supremo reitera que Hezbolá ha estado "a la vanguardia de esta resistencia bendita en Líbano" y que "lidera hoy este movimiento en este momento decisivo de la historia de la resistencia".

"Espero que, gracias a mi conocimiento de su persona, su sabiduría, inteligencia y valentía, puedan frustrar los planes del enemigo sionista, destruirlos y devolver la felicidad y el orgullo al querido pueblo libanés", ha indicado el nuevo líder de la República Islámica.

Tres días después de su elección, el grupo liderado por Naim Qassem confirmó su lealtad a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo iraní y le pidió que "mantenga la visión auténtica y revolucionaria a nivel político, moral y práctico" de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, muerto en los primeros bombardeos de Israel en la guerra en Irán.