Jamenei dice que negociar con EEUU "no es inteligente" y pide al Gobierno rechazar las conversaciones nucleares

MADRID 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, ha afirmado que negociar con Estados Unidos "no es inteligente ni honorable" y ha pedido al Gobierno rechazar las conversaciones propuestas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que ha dicho preferir un "acuerdo de paz nuclear verificado" para zanjar las actuales discrepancias con Teherán.

Jamenei, que ha aseverado que dialogar con Washington sería "imprudente", ha señalado que la experiencia ha demostrado que "negociar con Estados Unidos no es sabio". "No hay que negociar con ese Gobierno, es temerario, no es inteligente", ha aclarado en declaraciones a los miembros del Gabinete recogidas por medios de comunicación iraníes.

En este sentido, ha recordado que ya en el pasado Estados Unidos "arruinó, violó e hizo pedazos" el acuerdo nuclear alcanzado en 2015. Aquella medida, adoptada durante el primer mandato de Trump, propició que Irán retirara sus compromisos sobre varios puntos del pacto.

No obstante, desde entonces Teherán ha defendido que estos pasos podrían revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve a sumarse al acuerdo. Ahora, el magnate neoyorquino ha vuelto a abrir la puerta a una renegociación a pesar de haber impuesto el primer paquete de sanciones contra Irán de su nuevo mandato.

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca anunció el miércoles su deseo de "lograr que Irán sea un país grande y tenga éxito", pero manifestó que, para ello, "no puede tener un arma nuclear".