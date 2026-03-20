Jamenei niega que Irán esté tras los ataques a Turquía y Omán y habla de "falsa bandera" por parte de Israel

Manifestantes sostienen una imagen del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei - Europa Press/Contacto/Vuk Valcic

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, ha rechazado este viernes la implicación del país asiático en los ataques efectuados sobre Omán y Turquía en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo desde el pasado 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron su ofensiva conjunta contra territorio iraní, asegurando que se trata de operaciones de "falsa bandera" por parte de Tel Aviv.

El ayatolá ha recalcado que el lanzamiento de proyectiles contra "algunas zonas" de Turquía y Omán "no fueron llevados a cabo en modo alguno por las Fuerzas Armadas de la República Islámica ni por otras fuerzas del Frente de Resistencia", durante un discurso leído en la cadena de radiodifusión estatal IRIB, con motivo del Eid al Fitr.

"Este es un truco que el enemigo sionista utiliza para crear división entre la República Islámica y sus vecinos, mediante la táctica de la falsa bandera, y podría ocurrir también en otros países", ha agregado tras destacar las "buenas relaciones" de Teherán con Doha y Ankara.

Jamenei ha presumido en su declaración que "el frente de Irán es mucho más grande que (la) mentalidad mezquina y tacaña" de Israel y Estados Unidos, mientras que ha hecho un llamamiento a la unidad de sus "compatriotas". "Como resultado de la singular unidad que se ha forjado entre vosotros, compatriotas, con todas las diferencias en orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos, se ha producido una fractura en el enemigo", ha celebrado.

En su discurso, discurso a la comunidad islámica en una jornada que pone fin al Ramadán, el nuevo líder supremo ha aprovechado para pedir a Afganistán y Pakistán, a quienes ha descrito como "países hermanos", que entablen "mejores relaciones (...) para evitar la división de la comunidad musulmana" y ha manifestado su voluntad de mediar para ello. "Estoy dispuesto a tomar las medidas necesarias por mi parte", ha señalado, después de que las autoridades de los dos países hayan acordado una tregua provisional con motivo del fin de la festividad islámica.