Jan aboga por unas "relaciones civilizadas" con India en la inauguración del corredor en la frontera

Publicado 28/11/2018 18:05:26 CET

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha abogado este miércoles por mantener "relaciones civilizadas" con India y "no vivir en el pasado", en el marco de la inauguración de un nuevo corredor en la frontera para facilitar la peregrinación de los sij entre ambos países.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, anunció la semana pasada que había acordado levantar un nuevo corredor que conectará Dera Baba Nanak, en India, con la localidad paquistaní de Kartarpur, donde se encuentra el santuario Gurdwara Darbar Sahib, en honor a la deidad sij Guru Nanak.

Durante la inauguración, en la que ha estado presente una delegación oficial india, Jan ha pedido "aprender las lecciones" del pasado para mejorar las relaciones bilaterales. "Permaneceremos atrapados a menos que rompamos los grilletes del pasado y dejemos de culparnos los unos a los otros. Ha habido errores por ambas partes", ha manifestado.

"Aún no tenemos la determinación de decidir que, sin importar nada, debemos mejorar nuestros lazos", ha reconocido, antes de recordar que "Francia y Alemania, que combatieron en muchas guerras, viven ahora pacíficamente como vecinos".

"Tienen lazos comerciales pese a haber matado a miles de ciudadanos del otro país. Sin embargo, un día sus líderes decidieron que romperían los grilletes y lo hicieron", ha destacado, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha lamentado que "Pakistán e India no han sido capaces de beneficiarse de las oportunidades que Dios les ha dado". "Cuando iba a India para conferencias se me decía que los políticos paquistaníes estaban unidos, pero que el Ejército no permitía la amistad", ha resaltado.

"Hoy digo que nuestros líderes políticos, nuestro Ejército y todas las demás instituciones están en la misma página. Deseamos avanzar, queremos una relación civilizada. Sólo tenemos un problema: Cachemira. Si un hombre puede andar en la Luna, ¿qué problemas hay que no podamos resolver?", se ha preguntado.

Por ello, Jan ha reiterado que "este problema se puede solucionar", si bien ha dicho que "se necesitan determinación y grandes sueños". "La guerra no puede tener lugar entre nosotros. Ambos países tenemos armas nucleares, sería una locura", ha argumentado.

"Los ciudadanos de ambos países quieren la paz. Es la cúpula la que debe estar en la misma página. Si India da un paso adelante, nosotros daremos dos", ha manifestado.

En este sentido, ha apuntado que las autoridades paquistaníes darán la bienvenida a todos los miembros de la comunidad sij que utilicen el corredor.

"UN PASO HACIA LA PAZ"

Por su parte, el jefe del Ejército de Pakistán, Qamar Yavad Bajua, ha descrito la apertura del corredor como "un paso hacia la paz necesario para la región", según ha desvelado su portavoz, Asif Ghafur.

La secretaria de Estado para Alimentación de India, Harsimrat Kaur Badal, ha señalado durante el acto que se trata de "un momento emotivo" para ella. "Hemos estado tan cerca y tan lejos durante los últimos 70 años. Muchos sijs hacen hoy este viaje por primera vez", ha agregado.

"No tengo amigos ni familiares aquí (en Pakistán). Nunca pensé que estaría aquí. Cuando pusimos la primera piedra (para el corredor) en el Punyab indio, vi cómo se convertía en una realidad, y ahora lo veo aquí", ha remachado.

Muchos sijs consideran que Pakistán es la cuna de su religión porque su fundador, Guru Nanak, nació allí en 1469. Ambos países se preparan para celebrar el 550º aniversario de su nacimiento, un acontecimiento que provocará importantes flujos migratorios.

Nueva Delhi e Islamabad mantienen una tensa relación a causa del conflicto en la región fronteriza de Cachemira. Ya se han enfrentado en dos guerras desde la independencia de Reino Unido en 1947.