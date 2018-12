Jan subraya que "nada es imposible" y recalca que el conflicto con India por Cachemira tiene solución

Publicado 30/11/2018 18:52:27 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Pakistán, Imran Jan, ha subrayado este viernes que "nada es imposible" y ha insistido en que el conflicto con India en torno a Cachemira puede resolverse, días después de pedir "relaciones civilizadas" entre ambos países.

"Si el Gobierno indio no puede hablar ahora mismo con Pakistán, intentaremos iniciar conversaciones después de las elecciones", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que Islamabad está a favor de la paz.

"El liderazgo civil y militar están en la misma página y tenemos un consenso respecto a lo que estoy diciendo", ha manifestado el primer ministro paquistaní, tal y como ha recogido la cadena de televisión local Geo TV.

Jan pidió el miércoles "no vivir en el pasado" durante la inauguración de un nuevo corredor en la frontera para facilitar la peregrinación de los sij entre ambos países.

El Gobierno del primer ministro indio, Narendra Modi, anunció la semana pasada que había acordado levantar un nuevo corredor que conectará Dera Baba Nanak, en India, con la localidad paquistaní de Kartarpur, donde se encuentra el santuario Gurdwara Darbar Sahib, en honor a la deidad Sij Guru Nanak.

Durante la inauguración, en la que estuvo presente una delegación oficial india, Jan pidió "aprender las lecciones" del pasado para mejorar las relaciones bilaterales. "Permaneceremos atrapados a menos que rompamos los grilletes del pasado y dejemos de culparnos los unos a los otros. Ha habido errores por ambas partes", manifestó.

"Aún no tenemos la determinación de decidir que, sin importar nada, debemos mejorar nuestros lazos", ha reconocido, antes de recordar que "Francia y Alemania, que combatieron en muchas guerras, viven ahora pacíficamente como vecinos".

"Tienen lazos comerciales pese a haber matado a miles de ciudadanos del otro país. Sin embargo, un día sus líderes decidieron que romperían los grilletes y lo hicieron", ha destacado, tal y como ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Así, ha lamentado que "Pakistán e India no han sido capaces de beneficiarse de las oportunidades que Dios les ha dado". "Cuando iba a India para conferencias se me decía que los políticos paquistaníes estaban unidos, pero que el Ejército no permitía la amistad", ha resaltado.

"Hoy digo que nuestros líderes políticos, nuestro Ejército y todas las demás instituciones están en la misma página. Deseamos avanzar, queremos una relación civilizada. Sólo tenemos un problema: Cachemira. Si un hombre puede andar en la Luna, ¿qué problemas hay que no podamos resolver?", se ha preguntado.

Por ello, Jan ha reiterado que "este problema se puede solucionar", si bien ha dicho que "se necesitan determinación y grandes sueños". "La guerra no puede tener lugar entre nosotros. Ambos países tenemos armas nucleares, sería una locura", ha argumentado.

"Los ciudadanos de ambos países quieren la paz. Es la cúpula la que debe estar en la misma página. Si India da un paso adelante, nosotros daremos dos", ha manifestado.

Nueva Delhi e Islamabad mantienen una tensa relación a causa del conflicto en la región fronteriza de Cachemira. Ya se han enfrentado en dos guerras desde la independencia de Reino Unido en 1947.