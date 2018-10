Japón confirma que el periodista Jumpei Yasuda está libre en Turquía tras más de tres años de secuestro en Siria

Publicado 24/10/2018 13:40:57 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno japonés ha confirmado este miércoles que el periodista freelance Jumpei Yasuda, que ha pasado más de tres años secuestrado por un grupo terrorista en Siria, ha sido liberado y ya se encuentra en territorio turco, según informa el diario nipón 'Asahi Shimbun'.

El ministro de Asuntos Exteriores japonés, Taro Kono, se ha reunido con periodistas nipones en la tarde del miércoles y les ha comunicado que personal de la Embajada de Japón en Turquía ha estado con Yasuda en una oficina de inmigración en Antakia, cerca de la frontera con Turquía, y ha confirmado su identidad.

Kono ha indicado que Yasuda parece estar en buen estado de salud y ha asegurado que se harán todos los esfuerzos posibles para llevarlo cuanto antes de regreso a Japón.

Por su parte, las autoridades de Turquía han publicado un vídeo en el que aparece el periodista japonés liberado confirmando que ya está libre, según informa Reuters. En las imágenes, Yasuda agradece su liberación tras confirmar su identidad y que se encuentra bien.

"Mi nombre es Jumpei Yasuda, soy un periodista japonés. He estado secuestrado en Siria durante 40 meses, ahora estoy en Turquía. Estoy a salvo. Muchas gracias", sostiene el reportero, vestido con camiseta negra y luciendo una larga barba.

Tras ver el vídeo, los padres de Yasuda han mostrado ante la prensa su alegría por la liberación y su deseo de reencontrarse cuanto antes en Japón. "Sobre todo, quiero verle bien", ha afirmado su padre, Hideaki Yasuda.

"Cuando vuelva, quiero decirle una cosa: buen trabajo por haber aguantado allí", ha señalado. Su madre, Sachiko Yasuda, no ha podido evitar las lágrimas al saber que su hijo ya está libre. "No puedo hacer otra cosa que no sea rezar. Por eso he estado rezando todo el día", ha explicado.

Según informa Reuters, no es la primera vez que Yashuda ha sido secuestrado. En 2004 fue raptado junto a otros japoneses en Bagdad, la capital iraquí, y fue criticado por algunos sectores cuando fue liberado porque el Gobierno tuvo que negociar para lograr su libertad.

En una rueda de prensa varias horas antes este miércoles, el ministro portavoz del Gobierno japonés, Yoshihide Suga, ha señalado que a lo largo del día se confirmaría la identidad del periodista y ha subrayado que no se ha pagado ningún rescate por su liberación. En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo no ha negociado directamente con el grupo terrorista que tenía secuestrado a Yasuda.

El ministro portavoz ha indicado que la oficina del primer ministro japonés, Shinzo Abe, pidió ayuda a Turquía y a Qatar para lograr la liberación del reportero. Antes de que se confirmara que Yasuda es la persona liberada que se encuentra en Turquía, el primer ministro japonés aseguró a la prensa que se ha sentido "muy tranquilizado" al saber que el periodista había recuperado la libertad y agradeció a Turquía y a Qatar la cooperación prestada.

El Gobierno japonés fue informado por Qatar en torno a las 21.00 horas del martes de que un hombre que se creía que era Yasuda había pasado a estar bajo custodia de las autoridades turcas. Según allegados de Yasuda, el periodista entró en Siria a finales de junio de 2015 para cubrir la guerra de Siria.

Tras un primer vídeo difundido en marzo de 2016 en el que aparecía un hombre que se identificaba como Yasuda hablando en inglés, en Internet se difundieron posteriormente otras grabaciones en las que pedía que le rescataran. El último vídeo fue difundido en julio de 2018.