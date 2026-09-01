Japón crea una división de política para ciberseguridad frente al creciente riesgo de sufrir ataques informáticos

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Japón. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Japón ha anunciado este martes la creación de una nueva división de política en materia de ciberseguridad para hacer frente al creciente riesgo de sufrir ataques de este tipo en la red, que supone una amenaza cada vez más significativa para el país.

Así lo ha confirmado la propia cartera de Exteriores, que ha indicado que la división en cuestión se encargará de "fortalecer la coordinación con países aliados y afines, así como con otros socios, y contribuirá a la elaboración de normas internacionales" para hacer frente al peligro de sufrir este tipo de ataques a medida que se normaliza el uso de la inteligencia artificial.

La unidad operará como una especie de continuación de una división similar creada en el año 2016 y que formaba parte de la División de Política de Seguridad Nacional como parte de una reforma impulsada hace ya más de diez años. Ahora, ante el aumento de las ciberamenazas, el Ministerio de Exteriores ha determinado que es necesario contar con una unidad especializada propia, según informaciones recogidas por el diario 'The Japan Times'.

Entre diez y veinte altos cargos de la División de Política de Seguridad Nacional formarán parte de la nueva división, "trabajando para promover la ciberdiplomacia de Japón y ofrecer apoyo para el desarrollo de capacidades a países en desarrollo", tal y como ha señalado.

En mayo de 2025, el Parlamento de Japón aprobó una ley de defensa preventiva contra ataques informáticos que daba al Gobierno la oportunidad de interceptar comunicaciones entre servidores de países extranjeros y neutralizar "servidores de datos hostiles" en el caso de un ataque.

La intención del Gobierno es convertirse en una entidad "plenamente operativa" contra ciberataques para el año 2027, por lo que aquella ley pretendía dar forma al marco legal para establecer el resto de medidas pertinentes.