Japón y Filipinas firman un acuerdo de cooperación militar para intercambiar provisiones

Archivo - El ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, en la cumbre de la ASEAN. - Grigory Sysoyev/TASS via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Japón y Filipinas han firmado este jueves un acuerdo de cooperación militar para garantizar la provisión mutua de "suministros y servicios", incluyendo munición, en un paso que llega en plena escalada de las tensiones con China.

El acuerdo sellado en Manila entre los ministros de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, y Filipinas, Maria Theresa Lazaro, incluye procedimientos de liquidación para "la provisión recíproca de suministros y servicios entre las Fuerzas de Autodefensa del Japón y las Fuerzas Armadas de Filipinas", ha explicado el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

De esta forma, el pacto entre Manila y Tokio "facilitará la provisión fluida y oportuna de suministros y servicios entre ambas fuerzas. Asimismo, promoverá una cooperación más estrecha entre ellas y les permitirá contribuir activamente a la paz y la seguridad de la comunidad internacional".

De todos modos, el acuerdo no cubre la provisión de armamento, pero sí de munición, así como el intercambio de servicios de transporte, provisión de petróleo, alimentos y agua, así como servicios de comunicación, médicos y de almacenaje y reparación.

También incluye "apoyo a las operaciones de bases, uso de instalaciones, servicios de capacitación, repuestos y componentes; servicios de reparación y mantenimiento, servicios aeroportuarios y portuarios, y munición", según el documento publicado por las autoridades niponas.