Japón levanta el aviso de tsunami tras un terremoto de 7,5 que ha dejado 30 heridos

Archivo - Fuerte oleaje tras un terremoto en el centro de Japón - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han resultado heridas este lunes por el terremoto de magnitud 7,5 en la escala de Ritcher detectado en las inmediaciones de las prefecturas japonesas de Hokkaido y Aomori, provocando un aviso por tsunami que ha sido levantado este martes por parte de la Agencia Meteorológica de Japón (AMJ). Con todo, la agencia ha alertado de una probabilidad mayor de lo habitual "pero baja" de que se produzca un nuevo y fuerte seísmo.

"La probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud (...) es relativamente mayor de lo habitual. Si se produce un terremoto de gran magnitud en el futuro, existe la posibilidad de que se produzca un enorme tsunami y fuertes temblores", reza el comunicado enviado por la AMJ, aunque también explica que "según ejemplos globales anteriores, la probabilidad es baja, alrededor de una entre cien".

El organismo, que ha enviado esta alerta tras levantar el aviso de tsunami por el terremoto original, ha incidido en que este incremento en las probabilidades "no garantiza que ocurra un terremoto de gran magnitud".

En el mismo sentido se ha expresado la primera ministra, Sanae Takaichi, quien ha subrayado que "no es seguro que realmente vaya a ocurrir", aunque ha instado a los japoneses a que "tomen medidas de prevención de desastres basadas en el principio de que son responsables de proteger su propia vida".

Takaichi, que se ha dirigido a la prensa desde su oficina, ha informado asimismo de que el temblor ha dejado al menos "30 personas heridas y un incendio en una casa". "Seguimos trabajando para comprender los daños", ha indicado en declaraciones recogidas por la cadena NHK.

El terremoto, registrado en torno a las 15.26 horas (en la España peninsular y Baleares) con un hipocentro situado a unos 50 kilómetros de profundidad, ha afectado principalmente a las prefecturas de Hokkaido y Aomori, donde se ha llegado a sentir con intensidad 6, considerada fuerte.