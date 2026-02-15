Japón presenta una protesta formal contra las declaraciones del ministro de Exteriores chino en Múnich

Archivo - El ministro de Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha presentado una protesta formal contra las declaraciones "inapropiadas, carentes de base e incorrectas" efectuadas este pasado sábado por el ministro de Exteriores chino Wang Yi en la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde llegó a amenazar a la ultraconservadora primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, con una "derrota devastadora" en el caso de que impulsara una reforma militarista de la Constitución japonesa.

En su respuesta en redes sociales, el Ministerio de Exteriores japonés (que se refiere al ministro como "un participante chino en la Conferencia") ha condenado los comentarios y confirmada la prsentación de una "enérgica protesta contra la parte china a través de los canales diplomáticos apropiados".

"Dado que las afirmaciones de China son objetivamente incorrectas e infundadas, el Gobierno de Japón reitera su postura", reza el comunicado de que "Japón se opone a las medidas adoptadas recientemente por países de la comunidad comunidad internacional que han incrementado rápidamente sus capacidades militares de manera poco transparente durante muchos años, intensificando continuamente los intentos unilaterales de cambiar el statu quo mediante la fuerza o la coerción", en velada referencia precisamente al país vecino.

Tras recordar las "constantes contribuciones de Japón a la paz y la estabilidad internacionales, que son ampliamente reconocidas", la cartera dirigida por el ministro Toshimitsu Motegi asegura que "los esfuerzos de Japón por fortalecer sus capacidades de defensa responden a un entorno de seguridad cada vez más severo y no se dirigen contra ningún tercer país en particular".

"El Gobierno de Japón se mantiene abierto al diálogo con China y tiene la intención de seguir respondiendo con calma y de forma adecuada en el futuro", concluye la nota.