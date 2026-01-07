Japón protesta ante China por la "continuada" exploración de hidrocarburos en aguas en disputa

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Japón. - Rodrigo Reyes Marin/ZUMA Press W / DPA - Archivo
MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades de Japón han presentado este miércoles una nota de protesta ante el Gobierno de China tras detectar nuevas actividades de exploración de hidrocarburos en aguas en disputa del mar de China oriental, una cuestión que supone una línea roja en las relaciones entre ambos países.
El Gobierno japonés ha indicado que la protesta se ha presentado "a través de los canales diplomáticos existentes" a medida que China "construye instalaciones permanentes de exploración y extracción" en la zona, una política duramente criticada desde Tokio.
Así, ha mostrado su temor a que "este proceso se acelere", por lo que ha dicho "permanecer alerta" ante futuros indicios. "A pesar de las repetidas protestas y advertencias que hemos emitido sobre este asunto, siguen realizándose actividades en la zona de forma unilateral y continuada", ha lamentado Tokio, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Kiodo.
Las autoridades niponas han criticado en varias ocasiones las actividades de China en la zona, donde está desarrollando sus capacidades de extracción cerca de la línea media que Japón pide utilizar como frontera marítima entre los dos países.