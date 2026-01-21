Japón reactiva la central nuclear más grande del mundo casi quince años después del desastre de Fukushima

Archivo - Imagen de archivo de la central de Fukushima Daiichi. - Europa Press/Contacto/Rodrigo Reyes Marin

La compañía eléctrica japonesa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha anunciado este miércoles que ha reanudado las operaciones de la central nuclear de Kashiwazaki-Kariwa, la más grande del mundo y la primera de la empresa en ser reactivada desde que tuvo lugar el desastre nuclear de Fukushima en 2011, hace ya casi quince años.

A medida que se reanuda la actividad en la planta, la compañía ha indicado que se han incrementado los controles y medidas de seguridad en su principal reactor nuclear, que será "supervisado con atención" a medida que la empresa trata de reflotar después del duro batacazo sufrido por el terremoto y el devastador tsunami.

El reactor afectado es el número 6, ubicado en el completo de Kashiwazaki-Kariwa, en la prefectura de Niigata, situada al noroeste de Tokio, la capital del país. Forma parte de la mayor central nuclear del mundo.

La nueva primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se ha mostrado partidaria de impulsar la energía nuclear para reducir los costes de la electricidad pese a que muchos japoneses todavía guardan en la memoria imágenes de aquel tsunami en 2011 que arrasó la costa e hizo fallar los sistemas de seguridad de la central nuclear de Fukushima.

El intenso terremoto de magnitud 9 en la escala Richter y posterior tsunami dejó cerca de 18.000 muertos. A diferencia del accidente de Chernóbil, las partículas liberadas en Fukushima fueron vertidas principalmente al mar y no a la atmósfera, lo que hizo del sector pesquero una de las principales víctimas de la catástrofe en términos económicos y laborales.