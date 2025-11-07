Japón sopesa hacerse con submarinos nucleares tras el visto bueno de EEUU a Corea del Sur

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi. - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

Las autoridades de Japón han apostado por poner sobre la mesa la posibilidad de contar con submarinos de propulsión nuclear ahora que Estados Unidos ha dado el visto bueno a Corea del Sur para que construya su propio submarino nuclear, lo que podría suponer el pistoletazo de salida de la carrera armamentística en Asia oriental.

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha indicado que el "clima en torno a Japón se ha vuelto tan intenso que debemos debatir si continuar con los combustibles fósiles u optar por los submarinos nucleares".

Koizumi ya había indicado anteriormente que no "deja ningún opción fuera de la mesa" y ha aseverado que la situación en Corea del Sur permite abrir ahora este debate, según informaciones recogidas por el diario japonés 'The Asahi Shimbun'.

Sin embargo, esto podría suscitar nuevos desafíos para Japón, especialmente en lo referente al enorme coste que conlleva desarrollar estos submarinos, dotados de nuevos sistemas de propulsión.

Durante la cumbre que tuvo lugar el pasado 29 de octubre en Corea del Sur, el presidente, Lee Jae Myung, pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, suministrar combustible nuclear ante la necesidad de "contrarrestar" a China y Corea del Norte.