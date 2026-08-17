La jefa negociadora de la oposición exige "claridad" en las cifras de excarcelados en Venezuela

Archivo - Imagen de archivo de una vigilia en pro de la liberación de los presos políticos en Venezuela - Europa Press/Contacto/Richard Zubelzu - Archivo

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jefa de la delegación opositora en diálogo con el Ejecutivo venezolano, Dinorah Figuera, ha reclamado este domingo "claridad" en las cifras oficiales de personas excarceladas al tiempo que ha subrayado que en un país que "avanza hacia la transición democrática" no deben existir presos políticos.

"Urge claridad en relación con las cifras oficiales, en contraste con lo verificado por las organizaciones de Derechos Humanos que siguen el proceso", ha reivindicado Figuera en un mensaje en redes en el cual ha aseverado estar "vigilante" y haciendo "esfuerzos" para que "se den las liberaciones".

Al hilo, la jefa negociadora en representación del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015 ha calificado de "gran demanda nacional" el que salgan en libertad "todos los presos políticos y que la misma sea plena".

Las palabras de Figuera llegan un día después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cifrara en 1.406 el número de presos políticos liberados desde la intervención de Estados Unidos el pasado 3 de enero --fecha en la que fue capturado el presidente Nicolás Maduro--, dato que coincide con los facilitados por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Se trata del primer pronunciamiento de la presidenta encargada sobre la cifra conseguida tras el marco del proyecto de ley de amnistía, el llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, el cual llega tras el reciente anuncio sobre la liberación de 131 personas encarceladas hasta hace unos días por motivos políticos e ideológicos por parte de las autoridades de Venezuela.

Sin embargo, la ONG Foro Penal ha rebajado este domingo la cifra oficial a 78 excarcelaciones verificadas, frente a las más de 130 anunciadas por los canales gubernamentales.

Situación similar ha ocurrido con el Comité por la Libertad de Presos Políticos de Venezuela, quien este sábado denunció que "excarcelar no siempre significa liberar", asegurando que de manera independiente únicamente ha podido verificar 70 excarcelaciones.

"Desde enero se repite el mismo patrón: se anuncian cifras que, al momento de su difusión, no pueden ser corroboradas independientemente. Exigimos la publicación de los nombres, las boletas de excarcelación y la situación como jurídica de cada persona, así como el acceso de organizaciones independientes a todos los centros de detención", exigió el comité en un comunicado.

Con relación a la citada liberación anunciada por Miraflores, Figuera aseguró entonces recibir "con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas" la "información de las excarcelaciones". No obstante, agregó que "no son todos", por lo que llamó a seguir "exigiendo sin descanso" las excarcelaciones "hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia".