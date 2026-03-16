El jefe del aparato judicial de Irán pide condenas rápidas contra personas acusadas de mantener lazos con EEUU e Israel

Archivo - El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, durante una reunión en Teherán el 1 de febrero de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irán han recalcado este lunes que no debe haber retrasos en la emisión de condenas con los que hayan cometido "crímenes" vinculados con la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, que se exponen a ser condenados a pena de muerte.

"No debemos demorar ni mostrar indulgencia en la ejecución de los veredictos definitivos contra aquellos que, durante la guerra y los disturbios, cometieron crímenes y estuvieron afiliados con el enemigo agresor", ha dicho el jefe del aparato judicial iraní, Golamhosein Mohseni Ejei.

Así, ha subrayado que "dadas las condiciones de guerra, es esencial acelerar la gestión y conclusión de los casos de elementos acusados de amenazar la seguridad pública". "Acelerar estos asuntos no implica negar la precisión ni la aplicación del Estado de derecho", ha argumentado.

Ejei ha destacado además que las autoridades deben garantizar que, incluso en esta situación, no hay "interrupciones" en los procesos judiciales abiertos, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. "Bajo ninguna circunstancia debe sentir la gente que hay cosas que no se han concluido", ha apostillado.

Las palabras de Ejei han llegado menos de un día después de que las autoridades iraníes informaran de la detención de 500 personas por supuestas actividades de espionaje y colaboración con medios de comunicación "antiiraníes".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Watch in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.