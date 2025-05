El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU urge a actuar para prevenir el "genocidio" en la Franja de Gaza

Fletcher ha subrayado la necesidad de intervenir antes que en los casos de Birmania, Sri Lanka, Srebrenica y Ruanda

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha advertido este martes a los países presentes el Consejo de Seguridad de la urgencia de que actúen "con decisión para prevenir el genocidio y garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario" en la Franja de Gaza.

"¿O dirán que hicimos todo lo que pudimos?", ha preguntado a los distintos representantes, señalándoles que tienen la información de "los trabajadores humanitarios internacionales", a los que se ha referido como "la única presencia civil internacional en Gaza".

Fletcher ha recordado a los presentes que Naciones Unidas ya llegó tarde en anteriores "violaciones a gran escala del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos". "Los informes sobre Birmania, en 2019; Sri Lanka, en 2012, y Srebrenica y Ruanda, ambos en 1999, señalaron nuestra incapacidad colectiva para hablar de la magnitud de las violaciones mientras se cometían", ha denunciado.

El responsable de Asuntos Humanitarios se ha referido a la demora de los países del Consejo de Seguridad como una "degradación del derecho internacional corrosiva e infecciosa" que "está socavando décadas de progreso". "Dejen de armarlo; insistan en la rendición de cuentas", ha instado a los presentes en alusión a Israel.

Paralelamente, Fletcher ha pedido "a las autoridades israelíes, que dejen de matar y herir a civiles, "levanten este brutal bloqueo" y "dejen que los trabajadores humanitarios salven vidas". A su vez, ha urgido a "(el Movimiento de Resistencia Islámica) Hamás y otros grupos armados palestinos" a que "liberen a todos los rehenes de inmediato y sin condiciones", además de que "dejen de poner en peligro a los civiles durante las operaciones militares".

"Para quienes no sobrevivan a lo que, tememos, se avecina, no será ningún consuelo saber que las generaciones futuras nos pedirán cuentas en esta cámara", ha advertido. "Pero lo harán. Y si no hemos hecho seriamente todo lo que podíamos, entonces deberíamos temer ese juicio".