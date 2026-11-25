Archivo - Imagen de archivo de una calle de Gaza tras los bombardeos de Israel. - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha alertado este miércoles del creciente "riesgo" de que las fuerzas de Israel cometan más "atrocidades" contra el pueblo palestino a medida que persisten los ataques y violaciones en los Territorios Palestinos Ocupados.

"Estoy extremadamente preocupado por la naturaleza sistemática de las violaciones que se están perpetrando tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. En Gaza, mi oficina ha advertido en numerosas ocasiones del peligro que suponen estas acciones israelíes para la existencia de los palestinos como grupo", ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que los eventos de los últimos meses en estas zonas "han exacerbado el miedo a que este peligro se expanda a todo el territorio". "Nuestra alertas no están siendo escuchadas y las atrocidades siguen teniendo lugar", ha apuntado en un comunicado en el que ha advertido de que "los civiles sieguen siendo asesinados".

"Miles de palestinos son obligados a desplazarse y algunos altos cargos israelíes no niegan que estas acciones se realicen con la intención de que sean permanentes. La infraestructura civil está siendo destruida en Gaza y los asentamientos ilegales avanzan en Cisjordania", ha lamentado.

Turk ha recordado, además, que los palestinos "son detenidos de forma arbitraria y son objeto de tortura y malos tratos". "La lista continúa", ha denunciado, antes de expresar su "preocupación" por este tipo de actos a pesar del alto el fuego anunciado el año pasado, que no ha impedido que sigan produciéndose ataques en Gaza --donde han muerto unos 1.680 desde entonces--.

BLOQUEOS Y CIERRES CONTINUOS

Además, ha arremetido contra el bloqueo y los cierres continuos de la Franja por parte de Israel, que "privan a los palestinos de necesidades básicas para su supervivencia, incluidos alimentos, medicamentos y refugio".

No obstante, ha reivindicado también que tanto Hamás como otros grupos armados palestinos su obligación de "proteger a los civiles, respetar las prohibiciones contra las ejecuciones sumarias, las detenciones arbitrarias, la tortura y otros malos tratos, así como de salvaguardar la seguridad y la independencia del personal y las operaciones humanitarias".

A su vez, ha señalado que en Cisjordania están realizando esfuerzos sistemáticos y violentos para "reemplazar a las comunidades palestinas por colonos israelíes en todo el territorio, fragmentándolo de tal manera que se socava cualquier posibilidad de establecer un Estado palestino contiguo en el futuro".

"Representantes del Gobierno israelí, al más alto nivel, han expuesto en repetidas ocasiones políticas de anexión, limpieza étnica y castigo colectivo en Cisjordania. En toda la sociedad, la incitación al odio y a la comisión de violaciones que constituyen crímenes atroces, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad e incluso genocidio, ha sido espantosa", ha añadido.

"Todos los Estados tienen la obligación de actuar, ahora mismo, para prevenir la comisión de nuevos crímenes atroces contra los palestinos. Es necesario llevar a cabo investigaciones independientes y exigir responsabilidades a los autores. La labor de los tribunales internacionales a este respecto debe contar con el apoyo de todos los Estados", ha zanjado.

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD FUERA DEL ALCANCE

El Comité Noruego para los Refugiados (NRC) ha apuntado por su parte a que los artículos de primera necesidad están fuera del alcance de las familias en Gaza de cara al duro invierno debido a las restricciones israelíes y a la "insuficiente financiación humanitaria".

Esto ha provocado un aumento exponencial de los precios en el mercado local, lo que dificulta el acceso, tal y como han advertido organizaciones sobre el terreno, que afirman que el coste total de mantas, ropa de invierno y otros artículos básicos de alojamiento necesarios para que una familia promedio de seis miembros sobreviva al invierno en Gaza puede superar los 6.000 dólares (unos 5.400 euros).

Estos mismos artículos costarían alrededor de 700 dólares (alrededor de 639 euros) si se adquirieran en el mercado internacional y fueran introducidos por agencias de ayuda humanitaria.

La escasez ha disparado los precios de los artículos esenciales de alojamiento y hogar hasta en un 1.500%, recalca la ONG en un comunicado. "Casi toda la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria; sin embargo, los precios han subido tanto que ni siquiera las agencias de ayuda pueden costear los artículos básicos de alojamiento y hogar que las familias necesitan para sobrevivir al invierno", ha lamentado el Jehan Salim, coordinadora nacional del Grupo Sectorial de Alojamiento.

"Israel debe levantar de inmediato las restricciones y permitir la entrada de ayuda esencial, gran parte de la cual ya está lista para ser entregada y se encuentra a pocos kilómetros, en El Arish (Egipto). También es necesario aumentar el suministro de bienes comerciales para lograr que los precios bajen", ha añadido.

Las restricciones impuestas por Israel son la causa de esta escasez. En octubre, solo el 9% de los camiones de ayuda que entraron en Gaza transportaban materiales de alojamiento, recalca. "Aunque las autoridades israelíes han permitido la entrada de algunos suministros básicos, tanto la cantidad como el ritmo de entrada son totalmente insuficientes frente a la magnitud de la crisis", ha sostenido.

"Se están realizando todos los esfuerzos posibles para apoyar a los palestinos desplazados este invierno, pero el margen de tiempo se está cerrando rápidamente*, ha subrayado Mauricio Tautiva, coordinador adjunto del Grupo Sectorial de Alojamiento en Palestina.

"Se requiere financiación flexible y donaciones inmediatas de artículos básicos, como tiendas de campaña, lonas, colchones y mantas, pero también es necesario financiar soluciones de alojamiento más sólidas y duraderas y permitir su entrada en Gaza para proteger a las familias más allá del invierno", ha aclarado.