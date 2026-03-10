El jefe de DDHH de la ONU, "horrorizado" tras el asesinato de más de 160 civiles en Sudán del Sur las últimas semanas

Archivo - Un oficial de la misión de la ONU en Sudán del Sur durante una reunión en enero de 2026 - Europa Press/Contacto/Samir Bol - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha manifestado su horror ante los más de 160 asesinatos de civiles durante los últimos 17 días en Sudán del Sur, a los que se añaden otras violaciones de derechos como la destrucción de suministros de agua o el desplazamiento forzado.

En un comunicado remitido por su oficina este martes, Turk ha dicho estar "horrorizado" ante las recientes violaciones de derechos en Sudán del Sur, sumido en una escalada de violencia desde que el conflicto volvió a estallar en el país hace ya un año.

La oficina de Turk se ha referido a dos ataques contra civiles en las últimas semanas, entre ellos uno por parte de soldados del grupo Buel Nuer que se saldó con 139 víctimas mortales en el norte del país el pasado 1 de marzo.

Además, a finales de febrero, soldados del Ejército sursudanés asesinaron a 21 personas, incluidas quince mujeres y tres niñas, en una aldea en Jonglei (este) baja la promesa falsa de comida y decapitaron a otras cuatro en el Ghazal (noroeste).

ORDEN DE EVACUACIÓN DE LA MISIÓN DE LA ONU

Turk ha denunciado también que una orden de evacuación del Ejército sursudanés del 6 de marzo pidió la retirada de la misión de la ONU en Sudán del Sur de su base de operaciones en Akobo, Jonglei, así como otras agencias y organizaciones.

Aunque miles de civiles han abandonado la localidad, los enviados de la ONU se han quedado en Akobo para asegurar la protección de la población, ha asegurado la oficina de Derechos Humanos en su comunicado.

"Los civiles están siendo brutalmente asesinados, heridos y desplazados a diario a lo largo de Sudán del Sur mientras aumentan las hostilidades entre el Ejército y las fuerzas opositoras", ha denunciado Turk, que se ha referido a algunos de estos actos como posibles "crímenes de guerra".

Ante esta situación, el responsable para los Derechos Humanos de la ONU ha pedido un alto el fuego "lo antes posible" para un conflicto que ha provocado 280.000 desplazados desde finales de diciembre, al tiempo que ha incidido en que es necesario sacar a Sudán del Sur del "borde de una guerra civil total".