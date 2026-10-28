El jefe de DDHH de la ONU reclama al futuro Gobierno de Israel que "cambie el rumbo de la guerra"

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Turk, ha pedido al futuro Gobierno israelí resultante de las próximas negociaciones postelectorales que emprenda "un cambio de rumbo" respecto a su política actual en la Franja de Gaza.

"El mensaje que quiero transmitir es que no continúen con el actual rumbo de la guerra y dejen de creerse que están por encima del derecho Internacional, porque creo que eso es precisamente lo que hemos visto en el contexto actual", ha manifestado Turk este miércoles en declaraciones a los medios.

También ha rechazado las acusaciones de que la ONU solo condena a Israel, subrayando que ha denunciado reiteradamente los atentados del 7 de octubre y que sigue de cerca los abusos cometidos por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Expresó especial preocupación por los informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militantes de Hamás.

El máximo responsable de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recordado a Israel que "tiene obligaciones en virtud del Derecho Internacional, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y debe respetarlas".

"Espero que el próximo gobierno haga precisamente eso y cambie radicalmente de rumbo", ha concluido.