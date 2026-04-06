El jefe de la FICR denuncia nuevos ataques contra ambulancias en Irán

Archivo - Una ambulancia de la Media Luna Roja Iraní, que resultó dañada durante un ataque israelí durante la guerra de 2025. - Europa Press/Contacto/Ircs - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Jagan Chapagain, ha reiterado este lunes la denuncia de que ambulancias y equipos sanitarios están siendo objeto de ataques en Irán, escenario de una ofensiva de más de cinco semanas de Estados Unidos e Israel.

En un mensaje en redes sociales, Jagan ha transmitido que otra ambulancia de la Media Luna Roja Iraní fue alcanzada por un ataque mientras respondía a una emergencia el 5 de abril. "Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el vehículo quedó completamente destruido", ha explicado.

En este sentido, el secretario general de la FICR ha indicado que desde el inicio de la guerra "varias ambulancias de la Media Luna Roja han sido dañadas y cuatro voluntarios han perdido la vida mientras salvaban a otros".

Así las cosas ha tachado de "inaceptable" cualquier ataque contra personal sanitario, ambulancias o instalaciones médicas. "El emblema de la Media Luna Roja es un símbolo reconocido y protegido internacionalmente de asistencia humanitaria neutral, imparcial e independiente", ha recalcado, por lo que ha vuelto a pedir a las partes en el conflicto la protección del personal e instalaciones humanitarias.

"Volvemos a hacerlo. Las instalaciones humanitarias deben ser protegidas", ha insistido sobre la petición en medio de la escalada en el conflicto en Irán.

La Media Luna Roja iraní anunció este sábado la muerte de un joven de 20 años mientras llevaba a cabo labores humanitaria elevando a cuatro las víctimas mortales de sus voluntarios en el marco de los bombardeos estadounidenses e israelíes.