El jefe negociador de Irán tilda a EEUU de "Gran Satán" tras la muerte de cuatro personas en un ataque a una boda

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamed Baqer Qalibaf (archivo) - Europa Press/Contacto/Icana
MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Parlamento de Irán y jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, ha tildado este miércoles de "Gran Satán" a Estados Unidos tras la muerte de cuatro personas, entre ellas dos niños, por un bombardeo estadounidense contra una ceremonia nupcial en el sur del país, en el marco de su última oleada de ataques.
"Escuela de Minab: niños masacrados. Polideportivo de Lamerd: niños asesinados. Boda en Kohstak: niños muertos junto a sus familias", ha denunciado Qalibaf tras el ataque, que ha alcanzado una boda en la citada ciudad, dejando además cerca de 70 heridos, según el último balance oficial.
"Si una potencia actúa como Satán, elige objetivos como Satán y asesina como Satán, es Satán. ¿Si protege a un pequeño Satán que hace lo mismo? Es el Gran Satán", ha manifestado Qalibaf, que también ha hecho así referencia a Israel. En un mensaje publicado a través de redes sociales.
El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró el martes que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, tras la última oleada de bombardeos perpetrada el lunes por sus tropas contra la isla iraní de Larak.
En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, concretamente contra Jordania e Irak --en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, tras lo que las autoridades de Bahréin y Kuwait afirmaron que sus sistemas de defensa estaban respondiendo igualmente a ataques por parte de las fuerzas iraníes.