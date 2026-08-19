El jefe de la OMS avisa de que la epidemia de ébola "no está ni mucho menos bajo control"

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia en Brasil a finales de julio. - Europa Press/Contacto/Fabio Teixeira

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la epidemia de ébola "no está ni mucho menos bajo control", después de que se registren casi 5.000 infectados, principalmente en República Democrática del Congo, con más de 2.300 fallecidos.

"El brote se ve impulsado por la inseguridad y los desplazamientos, así como por los intensos movimientos de población a lo largo de carreteras, ríos y rutas mineras", ha indicado el jefe de la OMS en la segunda reunión del Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI).

A medida que las autoridades sanitarias congoleñas registran 4.945 casos y 2.325 muertes según sus últimos datos del 15 de agosto, Tedros ha incidido en que la epidemia sigue entrañando peligro. "Tenemos que ser sinceros: la epidemia no está ni mucho menos bajo control", ha indicado, tras recalcar que el brote tuvo "un inicio fulgurante y todavía estamos intentando recuperarnos de esa ventaja".

Según ha admitido, lo preocupante es que las víctimas se registra en fuera de los centros de tratamiento y al margen de las listas de contactos conocidas.

"Cada una de estas defunciones apunta a una cadena de transmisión que todavía no hemos localizado", ha alertado el jefe de la OMS, para concluir que la epidemia continuará hasta que no se registren y se rompan todas esas cadenas de transmisión.

"El riesgo no se detiene en las fronteras de la República Democrática del Congo. Uganda ya ha parado la transmisión después del salto inicial, y felicito al gobierno y al pueblo de Uganda por su respuesta decisiva. El mes pasado, sin embargo, un viajero transportó el virus a Francia. Las fronteras pueden ralentizar una respuesta, pero no detienen un virus", ha subrayado.

En este sentido, Tedros ha recalcado el liderazgo del Gobierno de la República Democrática del Congo para elevar la respuesta sanitaria junto a la OMS y los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

"Estamos fortaleciendo la vigilancia basada en la comunidad, ampliando la capacidad de atención médica, apoyando unos entierros seguros y dignos, trabajando con las comunidades para crear confianza y sensación de identificación y promoviendo ensayos clínicos para vacunas y tratamientos", ha expuesto.