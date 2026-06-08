El jefe de la OMS destaca desde Uganda la "rápida y eficaz" respuesta de Kampala al brote de ébola en RDC

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una visita a Bunia, en República Democrática del Congo (RDC), tras la declaración de un nuevo brote de ébola en el noreste del país (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ensalzado este lunes desde Uganda ha respuesta "rápida y eficaz" levantada por las autoridades del país africano ante el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el noreste de República Democrática del Congo (RDC).

"Estoy en Uganda, donde el Gobierno ha dado una respuesta rápida y eficaz al brote de ébola", ha dicho Tedros tras su llegada al país, después de un desplazamiento a finales de mayo a RDC que incluyó un viaje a Ituri, epicentro del brote, que deja más de 450 casos y 82 muertos confirmados en RDC, a lo que se suman 19 casos y dos fallecidos en territorio ugandés.

El jefe de la OMS ha destacado a través de un mensaje en redes sociales que "los controles en las fronteras ayudaron a detectar casos procedentes de la vecina RDC, y los sistemas de vigilancia, pruebas y gestión de casos del país están funcionando de manera constante".

"De los 19 casos confirmados hasta el momento, catorce corresponden a personas que ingresaron desde RDC y cinco son ciudadanos ugandeses. Lamentablemente, dos personas de RDC han fallecido, y acompañamos en el sentimiento a sus familias", ha indicado Tedros, quien ha incidido que la OMS apoya a Uganda en esta respuesta.

"Con una colaboración continuada, confío en que este brote pueda ser controlado", ha agregado, al tiempo que ha recordado que en la respuesta participan también socios de la región y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC África), principal agencia sanitaria del continente.

La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con síntomas iniciales que pueden aparecer de forma repentina, como fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.