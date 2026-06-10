El jefe del Pentágono advierte contra decisiones "equivocadas" de Cuba en su visita a Guantánamo

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Kyle Mazza - Pool via CNP

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido este miércoles a las autoridades de Cuba de que no tomen decisiones "equivocadas", durante una visita a la base militar de Guantánamo, en el país caribeño, en medio del aumento de las tensiones y el refuerzo del bloqueo estadounidense contra la isla desde principios de año, lo que ha provocado un ahondamiento de la crisis en Cuba.

"En estos momentos hay mucha presión sobre el régimen de Cuba, y con razón; tienen que tomar decisiones importantes y, a veces, los líderes toman decisiones equivocadas cuando están bajo presión. Les animaríamos a que no tomaran ese camino, que solo crea el tipo de amenaza a la que Estados Unidos podría tener que hacer frente", ha señalado en declaraciones a la prensa tras un encuentro con los militares desplegados en la base de la isla.

En dicho encuentro, el jefe del Pentágono ha asegurado que "el futuro de Cuba está en manos del presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y de los dirigentes cubanos". "Pase lo que pase, el Departamento de Defensa estará preparado y en condiciones de hacer frente a cualquier contingencia posible", ha manifestado.

El jefe del Pentágono ha considerado "un honor" estar en la bahía de Guantánamo, un lugar que ha descrito como "un punto muy importante y estratégico del territorio estadounidense".

En esta línea, Hegseth ha abogado por que "el mundo comprenda que el poderío estadounidense, ya sea a 9000 millas o a 90 millas de (sus) costas, es el mayor del mundo". "Estamos preparados para pasar a la ofensiva o a la defensiva en cualquier momento para defender nuestros intereses. Estamos defendiendo la patria y recuperando nuestro hemisferio", ha insistido.

El desplazamiento tiene lugar en medio del endurecimiento de la presión estadounidense a Cuba, incluido un bloqueo petrolero desde principios de enero, lo que ha ahondado la crisis de abastecimiento, especialmente después de perder el suministro desde Venezuela a principios de año tras la operación militar estadounidense en Caracas, que se saldó con más de cien muertos y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Asimismo, Estados Unidos ha incrementado sus sanciones, incluidas medidas la semana pasada contra el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y otras cuatro personas --entre las que figura su predecesor, Raúl Castro--, así como contra cinco entidades cubanas: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Ante esta situación, Naciones Unidas alertó la semana pasada del "deterioro de las condiciones humanitarias" en Cuba a causa del impacto "combinado" de la crisis energética en la isla por el bloqueo y las sanciones, así como por los últimos desastres naturales en territorio cubano, con impactos "en todos los servicios básicos" a la población.