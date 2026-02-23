Jetten toma posesión como nuevo primer ministro de Países Bajos al frente de un gobierno de coalición en minoría

Archivo - El nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, ha tomado posesión este lunes del cargo en una ceremonia celebrada en el Palacio Huis ten Bosch de La Haya, con lo que se ha convertido en el político más joven de la historia, y el primero abiertamente homosexual, en asumir el cargo, cuatro meses después de las elecciones generales anticipadas.

El acto ha arrancado con la firma de los decretos reales y los documentos sobre la transferencia de poder por parte de Jetten y el rey Guillermo Alejandro, tras lo que han tomado posesión los ministros del Ejecutivo, a excepción de los cuatro que siguen en sus puestos respecto al Gobierno anterior, según ha informado la cadena de televisión neerlandesa NOS.

Jetten, de 38 años, es el primer político del partido de centro-izquierda Demócratas 66 (D66), fundado en 1966, en convertirse en el primer ministro del país europeo, después de que su formación se hiciera en octubre de 2025 con una ajustada victoria en las legislativas, tras lo que logró un acuerdo para un gobierno en minoría con los liberales del Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD) y la Llamada Demócrata Cristiana (CDA).

"Orgulloso de hacer esto juntos. Es una nueva fase, con gran responsabilidad y, sobre todo, una promesa compartida de trabajar para todos en Países Bajos", ha dicho Jetten en sus redes sociales minutos antes de tomar posesión. "No detenerse en lo que está mal, sino aprovechar lo que se puede mejorar. Eso requiere valentía y colaboración", ha señalado.

En total, el nuevo Ejecutivo cuenta con 18 ministros --incluido Jetten-- y diez secretarios de Estado. El partido D66 contará con diez ministros, mientras que VVD tendrá nueve y la CDA encabezará ocho.

El partido de Jetten --que centró su campaña en la vivienda, el cambio climático y una postura más dura sobre la migración-- logró imponerse al ultraderechista Partido de la Libertad de Geert Wilders, que figuraba como favorito, logrando posteriormente mantenerlo fuera del Gobierno con el citado acuerdo de coalición, que da al Ejecutivo 66 de los 150 escaños de la Cámara Baja.

El nuevo Gobierno toma posesión tras un periodo de inestabilidad política en Países Bajos, incluidas las citadas elecciones, que llegaron once meses después de la formación del anterior ejecutivo, en el que estaba la formación de Wilders.

Los miembros de la nueva coalición presentaron el 30 de enero que su acuerdo --un documento de 60 páginas-- incluye medidas para aumentar el gasto en Defensa, recortes significativos en sanidad y en Seguridad Social y un endurecimiento de las políticas migratorias.

El texto plantea 19.000 millones adicionales en Defensa en línea con el objetivo de la OTAN de dedicar el 3,5 por ciento del PIB en inversión militar. Países Bajos también se ha fijado como meta incrementar el número de efectivos de sus Fuerzas Armadas hasta los 122.000 militares.

Con respecto a las políticas de asilo, en su programa figura una mayor inversión en los centros de acogida; un aumento del escrutinio ante solicitantes de asilo que hayan podido cometer crímenes o implementar una política de reparto entre municipios. Además, otra prioridad es lograr una mayor independencia de las importaciones de energía de otros países.