Jordania ejecuta a seis reos tres nueve años sin pena capital

Archivo - Policía en Jordania (archivo) - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Seis presos han sido ejecutados este domingo al amanecer en Jordania, país en el que no se había materializado ninguna pena capital desde hacía nueve años.

Los seis fueron condenados en distintos casos por ataques con muertos contra las fuerzas de seguridad. Concretamente murieron diez agentes en diferentes acciones, según recoge el periódico 'Jordan Times'.

"Hemos llevado a cabo la ejecución de seis hombres condenados por el asesinato de diez agentes en dos casos de terrorismo y tres casos de tráfico de droga", ha explicado el Gobierno jordano a través del ministro-portavoz Mohamad Momani.

Dos de los ejecutados, Mahmud Nayef Musa y Anuar Adel Salé, fueron condenados por el asesinato de seis agentes en un ataque perpetrado el 10 de agosto de 2018 cerca del festival de música Fuheis Festival, a unos 19 kilómetros de Amán, y en un segundo atentado con explosivos en el que resutlaron h eridas seis personas.

Por otra parte, el 11 de agosto de 2018 cuatro agentes murieron durante una operación en Naqab al Dabur, en la región de Salt, a 27 kilómetros de Amán. Cinco sospechosos fueron detenidos y tres más murieron.

También ha sido ejecutado por ahorcamiento Ibrahim Mansur acusado de pertenencia a un grupo que atacó a una patrulla policial en Maan en diciembre de 2022. Otro de los reos de muerte es Ihab Maher Kamal, detenido por el asesinato de un teniente del Departamento Antidrogas en Irbid en noviembre de 2018.

El quinto reo de muerte es Hamzé Mansur, condenado por narcotráfico y por el asesinato del cabo Husam Abadi durante una operación policial en 2014. El último ejecutado es Jalid Asaf Fayed, narcotraficante que mató a tiros al sargento Mohammad Salamé Saqarat durante una operación policial en Zarqa en 2017.