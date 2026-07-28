Jordania intercepta y destruye otro dron en el este del país

Archivo - El príncipe heredero de Jordania junto a altos cargos de las Fuerzas Armadas. - Europa Press/Contacto/Royal Hashemite Court

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Jordania han informado este martes de que han logrado interceptar y destruir otro dron que se encontraba violando el espacio aéreo jordano en el este del país, un ataque que llega en pleno aumento de la tensión en la región.

En un comunicado, el Ejército ha indicado que la Real Fuerza Aérea jordana ha llevado a cabo la operación "en el marco del sistema de vigilancia y seguimiento", al tiempo que ha confirmado que los restos han caído sobre el desierto oriental, "dentro del territorio del reino, de acuerdo con la normativa aprobada".

"Las Fuerzas Armadas siguen cumpliendo con su deber de proteger las fronteras del reino y preservar su seguridad y soberanía", insiste el texto, que hace hincapié en que las autoridades "no tolerarán ninguna amenaza a la seguridad nacional ni a la de sus ciudadanos".

El incidente llega tan solo días después de que las fuerzas jordanas hayan destruido varios drones lanzados contra el territorio. Estos ataques contra países de la zona, entre los que también se encuentran Bahréin y Kuwait, se han ido produciendo tras trece noches consecutivas de ataques estadounidenses contra Irán, un recrudecimiento de la ofensiva que parece atravesar un parón desde la noche del domingo, tras casi dos semanas de intensos bombardeos.

No obstante, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que esta pausa no es definitiva y ha amenazado con retomar las acciones militares en caso de que las conversaciones con Irán no prosperen. Teherán, por su parte, ha dicho detener los ataques siempre y cuando Washington mantenga la suspensión de los bombardeos, si bien no considera la situación un alto el fuego definitivo y ha defendido que su prioridad es "defender su soberanía" y su "integridad territorial".