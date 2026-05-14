Jordania intercepta un supuesto intento de contrabando de drogas con "globos guiados por control remoto"

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS -

El Ejército de Jordania ha anunciado este jueves una nueva interceptación de un supuesto intento de contrabando con drogas a través de sus fronteras con el uso de "globos guiados por control remoto", en el marco de reiterados incidentes similares, especialmente en las fronteras con Siria e Irak.

Así, ha afirmado que "unidades de la Guardia Fronteriza detectaron y siguieron los globos antes de derribarlos junto con sus cargas dentro de territorio jordano", antes de recalcar que los estupefacientes han sido ya puestos en mano de las autoridades competentes.

Las autoridades jordanas han reforzado durante los últimos meses las operaciones sus operaciones contra el tráfico de drogas y han llegado a lanzar a principios de mayo en la ciudad de Sueida, en el sur de Siria, unos supuestos almacenes utilizados para el contrabando de armas y drogas cuyo destino era Jordania.