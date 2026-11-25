El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Distrito de Jerusalén ha recomendado a la Fiscalía israelí que se plantee retirar el cargo de soborno que pesa contra el primer ministro Benjamin Netanyahu dentro del juicio al que lleva sometido desde hace seis años por fraude, abuso de confianza y este último delito.

El cargo de soborno se refiere al llamado Caso 4000, uno de los tres que pesan sobre Netanyahu, que habría prometido, según los invesitigadores israelíes, cambios regulatorios que resultarían favorables para los intereses del empresario Shaul Elovitch para recibir una cobertura postiva en el portal de noticias de este último, Walla.

Según recogen los medios israelíes, la principal jueza instructora del caso, Rivka Friedman-Feldman, considera que ahora mismo no hay pruebas suficientes como para seguir avanzando en el caso, el más grave de todos los que involucran a Netanyahu en un largo y farragoso proceso condicionado por la guerra de Gaza y ahora por las complejas negociaciones de Gobierno. A ello se añade un problema más: la juez se jubilará en marzo de 2028.

Siguiendo este planteamiento, el tribunal también ha pedido a la Fiscalía que reconsidere la validez segundo caso contra Netanyahu, el Caso 2000, que se refiere a las conversaciones de Netanyahu con el editor del diario 'Yediot Aharonot', Arnon Mozes, sobre una cobertura favorable a cambio de medidas contra el periódico rival 'Israel Hayom'.

Aunque el Tribunal ha explicado que se sus comentarios se tratan de una mera impresión, y no un veredicto, la fiscal general del país, Gali Baharav-Miara, se ha comprometido a estudiar la situación. Consciente de la complejidad de las circunstancias, la fiscal ha insistido en que su equipo persigue dos caminos, el del veredicto o un acuerdo que refleje la presunta conducta y delitos del primer ministro.

El tercer caso contra Netanyahu, el Caso 1000, sigue plenamente en vigor y el tribunal tiene ya todas las pruebas sobre la investigación. La Fiscalía alega que Netanyahu recibió regalos valor de 180.000 euros del productor de cine Arnon Milchan y James Packer, un amigo de Milchan, durante un período de 20 años, así como joyas para la esposa de Netanyahu, Sara, por valor de unos 3.000 euros.

Este caso también es bastante grave. Cabe recordar que el ex primer ministro israelí Ehud Olmert acabó en la cárcel tras mentir al tribunal sobre la recepción de obsequios por valor de unos 150.000 euros mientras era alcalde de Jerusalén.

Para cualquier acuerdo alcanzado en este caso será crucial determinar si dicho acuerdo implicaría la condena de Netanyahu por un delito considerado de "depravación moral", lo que le obligaría a retirarse de la vida pública durante siete años.