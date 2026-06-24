Un juez de EEUU bloquea a nivel nacional los arrestos de personas migrantes en tribunales de inmigración

Archivo - Agentes del ICE montan guardia frente a un centro de detención en Nueva Jersey - Europa Press/Contacto/Bruce Cotler

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juez federal de Estados Unidos ha bloqueado este martes a nivel nacional la decisión de la Administración de Donald Trump de permitir arrestos en tribunales de inmigración y la eliminación del límite de tiempo de detención por presuntas infracciones migratorias, así como las condiciones de los detenidos en la oficina regional del Servicio de Aduanas e Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) en San Francisco.

"El tribunal concluye que cada una de las políticas impugnadas es arbitraria y caprichosa, lo que contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés)", ha estimado el juez de distrito Norte de California Casey Pitts, que, en consecuencia, ha dado la razón a los demandantes y dictando un fallo que "anula íntegramente las políticas impugnadas".

El magistrado, en esta línea, ha afirmado en un documento de más de 70 páginas que "las pruebas presentadas ante el tribunal demuestran que el ICE y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) no han proporcionado explicaciones razonadas de sus acciones".

"Durante 80 años, el Congreso ha ordenado a las agencias federales que reflexionen antes de actuar. Esta instrucción, codificada en la Ley de Procedimiento Administrativo no exige que una agencia tome la decisión que un tribunal revisor considere preferible. Sin embargo, sí exige que, como mínimo, proporcione razones sólidas para seguir el curso de acción elegido", ha recordado.

De este modo, el juez Pitts ha fallado en contra de, entre otras, la práctica de realizar arrestos en los tribunales de inmigración, que comenzó durante la Administración Trump y ha permitido a los agentes federales detener a personas que comparecían ante jueces de inmigración, un modo de actuación ávidamente criticado por la oposición demócrata y por organizaciones de derechos civiles.

El magistrado ha argumentado que el "ICE no está arrestando a personas que comparecen por infracciones penales o civiles 'no relacionadas' con el arresto, sino que está arrestando a extranjeros basándose en las mismas infracciones migratorias por las que comparecen ante el tribunal de inmigración".

Por otra parte, ha establecido que el levantamiento del límite temporal de detención, que permitía al ICE retener a los detenidos durante más de 12 horas, también viola los derechos de la Quinta Enmienda de los detenidos, ya que estos eran sometidos a "condiciones de confinamiento punitivas".

Tras el fallo, el asesor jurídico general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) James Percival ha defendido las políticas impugnadas y ha acusado al juez Pitts de llevar a cabo "un activismo judicial desnudo al servicio de una agenda antiestadounidense de fronteras abiertas".

La decisión del magistrado de California llega poco más de un mes después de que el también juez federal Peter Kevin Castel, del distrito sur de Nueva York, restituyera en la más poblada ciudad de Estados Unidos las estrictas restricciones de la administración de Joe Biden para llevar a cabo arrestos en juzgados especializados en inmigración, un fallo tras el que el Departamento de Justicia afirmó haberse basado por "error" para justificar estas detenciones.