Un juez de EEUU desestima dos cargos por terrorismo contra Mangione por la muerte a tiros del CEO de UnitedHealthcare

Archivo - El joven acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare - Europa Press/Contacto/Samantha Cotler - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un juez del estado estadounidense de Nueva York ha desestimado este martes los dos cargos de asesinato en primer y segundo grado con finalidad terrorista que pesaban sobre Luigi Mangione, el joven de origen italiano acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare.

"Si bien el acusado expresó claramente su animadversión hacia UnitedHealthCare y la industria de salud en general, de ello no se desprende que su objetivo fuera 'intimidad y coaccionar a una población civil'", ha resaltado el juez Gregory Carro.

En este sentido, ha aludido a que el asesinato de Thompson no cumple con la definición de terrorismo establecida por el estado de Nueva York, ya que esto trataría de un ataque contra múltiples civiles y no de un tiroteo contra un solo individuo, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.

Mangione todavía se enfrenta a un cargo de asesinato en segundo grado en el estado de Nueva York y otros cargos estatales en Pensilvania. Asimismo, el Departamento de Justicia anunció en abril que buscará la pena de muerte en su contra.

El joven de 27 años, detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, mató presuntamente a tiros a Thompson frente al hotel Hilton. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione, que se ha declarado no culpable de todos los cargos estatales y federales que se le imputan, actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros de la salud en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.